Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574980735.html
Неделя Одоева пройдет в Тульской области к юбилею основания поселка
Одоев занимает одно из ключевых мест в праздновании 500-летия Тульского кремля, это один из древнейших населенных пунктов тульской земли, который уже больше... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:40
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
одоевский район
тульская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574979871_0:237:3072:1965_1400x0_80_0_0_8c9b4c8797967aa53014ad3c6e6ca468.jpg
https://ria.ru/20200519/1571675558.html
одоевский район
тульская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574979871_0:237:3072:1965_1400x0_80_0_0_8c9b4c8797967aa53014ad3c6e6ca468.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574979871_177:0:2908:2048_1400x0_80_0_0_627f4466d641c14488a60fab8a55f6de.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574979871_518:0:2566:2048_1400x0_80_0_0_545ca1570e58e3045c3c3915d56ca6e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
500-летие тульского кремля, алексей дюмин, одоевский район, тульская область

Неделя Одоева пройдет в Тульской области к юбилею основания поселка

13:40 27.07.2020
23
© РИА Новости / Алексей КуденкоВид на башню Одоевских ворот Тульского кремля через арку Успенского собора
Вид на башню Одоевских ворот Тульского кремля через арку Успенского собора
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Одоев занимает одно из ключевых мест в праздновании 500-летия Тульского кремля, это один из древнейших населенных пунктов тульской земли, который уже больше шести веков славится своим духовным и культурным наследием, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в поздравлении жителей Одоева с 640-й годовщиной основания поселка.
"Здесь расположена одна из старейших православных святынь региона – Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь. Одоевская земля – родина знаменитой филимоновской игрушки. А сам рабочий поселок, некогда бывший неприступной крепостью на подступах к Москве, занимает одно из ключевых мест в проекте празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты", – приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.
Дом генерала Мирковича в Одоевском районе Тульской области
19 мая, 14:25
Закончен ремонт фасада дома генерала Мирковича в Тульской области
В рамках летнего марафона, посвященного подготовке к 500-летию Тульского кремля, с 27 июля по 2 августа в регионе состоится неделя Одоева. Зрителям будут представлены видеоэкскурсии по Одоеву, мастер-классы по приготовлению традиционных русских блюд, изготовлению филимоновской игрушки, показательным боям клуба исторической реконструкции, танцам, а также лекции и интерактивные проекты о традициях и быте жителей древнего города.
Кроме того, жители и гости Тульской области смогут познакомиться с музеями Одоева, которые представят свои проекты. Это региональные краеведческие онлайн-чтения "Города Большой засечной черты" в рамках Засечной черте", фестиваль искусств "Засечный лес", проект "Кремлевские сезоны", онлайн-трансляция "Традиционные женские головные уборы Тульской области конца XIX – начала XX веков".
100000
Обсудить 0
500-летие Тульского кремляАлексей ДюминОдоевский районТульская область
Рекомендуем
Участники конкурса управленцев Лидеры России
Финалистов конкурса "Лидеры России" научат определять фейковую информацию
Лес
В подмосковных лесах продолжаются санитарно-оздоровительные мероприятия
Челябинск
В Челябинской области почти 300 семей переехали в новые квартиры
Сотрудники службы дезинфекции обрабатывают гербицидами борщевик в Подмосковье
Свыше 2,2 тысячи участков, зараженных борщевиком, выявили в Подмосковье
Работы по уничтожению борщевика
Власти: второй этап ликвидации борщевика в Подмосковье почти завершен
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
При пожаре в московском СИЗО никто не пострадал
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Вспышек COVID-19 во время проведения ЕГЭ не было, заявил Кравцов
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Президент Кении продлил комендантский час на 30 дней
Вид на Днепр
В УПЦ призвали молиться за продолжение перемирия в Донбассе
Священнослужитель на божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя
В РПЦ молятся об успехе перемирия в Донбассе
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Исаакиевский собор не планирует сокращать сотрудников
Посетитель у прилавка гипермаркета
Благотворители пожертвовали РПЦ 43 млн руб на социальные программы
Купола
В РПЦ надеются на общую позицию православных церквей по Святой Софии
Приготовление плова
В Ингушетии день празднования Курбан-байрама будет выходным
Пустая площадь возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
В Петербурге Исаакиевский собор посетили 43 тысячи человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния