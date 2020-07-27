Неделя Одоева пройдет в Тульской области к юбилею основания поселка

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Одоев занимает одно из ключевых мест в праздновании 500-летия Тульского кремля, это один из древнейших населенных пунктов тульской земли, который уже больше шести веков славится своим духовным и культурным наследием, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в поздравлении жителей Одоева с 640-й годовщиной основания поселка.

"Здесь расположена одна из старейших православных святынь региона – Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь. Одоевская земля – родина знаменитой филимоновской игрушки. А сам рабочий поселок, некогда бывший неприступной крепостью на подступах к Москве, занимает одно из ключевых мест в проекте празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты", – приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.

В рамках летнего марафона, посвященного подготовке к 500-летию Тульского кремля, с 27 июля по 2 августа в регионе состоится неделя Одоева. Зрителям будут представлены видеоэкскурсии по Одоеву, мастер-классы по приготовлению традиционных русских блюд, изготовлению филимоновской игрушки, показательным боям клуба исторической реконструкции, танцам, а также лекции и интерактивные проекты о традициях и быте жителей древнего города.