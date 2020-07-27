https://ria.ru/20200727/1574980735.html
Неделя Одоева пройдет в Тульской области к юбилею основания поселка
Одоев занимает одно из ключевых мест в праздновании 500-летия Тульского кремля, это один из древнейших населенных пунктов тульской земли, который уже больше... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:40
2020-07-27T13:40
500-летие тульского кремля
алексей дюмин
одоевский район
тульская область
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одоевский район
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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500-летие тульского кремля, алексей дюмин, одоевский район, тульская область
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Одоев занимает одно из ключевых мест в праздновании 500-летия Тульского кремля, это один из древнейших населенных пунктов тульской земли, который уже больше шести веков славится своим духовным и культурным наследием, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин в поздравлении жителей Одоева с 640-й годовщиной основания поселка.
"Здесь расположена одна из старейших православных святынь региона – Рождество-Богородицкий Анастасов мужской монастырь. Одоевская земля – родина знаменитой филимоновской игрушки. А сам рабочий поселок, некогда бывший неприступной крепостью на подступах к Москве, занимает одно из ключевых мест в проекте празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты", – приводит слова губернатора пресс-служба областного правительства.
В рамках летнего марафона, посвященного подготовке к 500-летию Тульского кремля, с 27 июля по 2 августа в регионе состоится неделя Одоева. Зрителям будут представлены видеоэкскурсии по Одоеву, мастер-классы по приготовлению традиционных русских блюд, изготовлению филимоновской игрушки, показательным боям клуба исторической реконструкции, танцам, а также лекции и интерактивные проекты о традициях и быте жителей древнего города.
Кроме того, жители и гости Тульской области смогут познакомиться с музеями Одоева, которые представят свои проекты. Это региональные краеведческие онлайн-чтения "Города Большой засечной черты" в рамках Засечной черте", фестиваль искусств "Засечный лес", проект "Кремлевские сезоны", онлайн-трансляция "Традиционные женские головные уборы Тульской области конца XIX – начала XX веков".