Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574980648.html
Немецкий эксперт прокомментировал положение Германии во время пандемии
Германия находится экономически пока в наилучшем положении на фоне кризиса с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с другими государствами,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
берлин (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284439_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f4581beaf31de900373e1408c57f865f.jpg
https://ria.ru/20200423/1570456997.html
берлин (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284439_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_f4581beaf31de900373e1408c57f865f.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284439_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c68c362588fc718614f2ca83a7b7a3f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570284439_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_b18e3fe91aa9725b5c00525edad49523.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, берлин (город), в мире

Немецкий эксперт прокомментировал положение Германии во время пандемии

13:39 27.07.2020
1621
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкЛюдт на набережной в Берлине
Людт на набережной в Берлине
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 27 июл - РИА Новости. Германия находится экономически пока в наилучшем положении на фоне кризиса с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 по сравнению с другими государствами, заявил РИА Новости сотрудник немецкого экономического института IFO Клаус Вольрабе.
Ранее газета New York Times сообщила о том, что экономика Германии будет "процветать после пандемии", Берлин сможет выиграть от коронавируса, в отличие от Китая и США. В качестве аргументов в пользу данного тезиса газета приводит профицит бюджета и незначительные объемы госдолга ФРГ, хорошую деловую репутацию немецких компаний, а также прямую финансовую поддержку предприятий и граждан со стороны государства, в частности, сохранение рабочих мест при переводе работников на неполный день, за что компании в Германии получают выплаты.
Очередь у супермаркета крупной торговой сети Эдека в Берлине
23 апреля, 12:44Распространение нового коронавируса
Немецкий эксперт назвал компании, которые выиграют от пандемии
Экономика Германии постепенно восстанавливается, индекс экономической конъюнктуры IFO в июле вырос до 90,5 пункта против 86,3 пункта в июне, говорится в материалах мюнхенского Института экономических исследований, опубликованных в понедельник. По данным IFO, постепенный рост ожиданий немецких предприятий продолжается третий месяц подряд. Участники исследования в целом довольны сегодняшним положением и с "осторожным оптимизмом" оценивают развитие в ближайшие месяцы.
"Мы однозначно находимся на пути восстановления. Экономика постепенно восстанавливается, хотя, как говорится, мы еще не вышли из кризиса. Очень многие предприятия все еще констатируют, что бизнес идет не очень хорошо, но они с оптимизмом смотрят в будущее, надеются на улучшение в следующие месяцы. Вызывает удивление, что немецкие потребители продолжают активно совершать покупки, хотя и в несколько более ограниченном объеме. Выиграет ли по итогам этого кризиса Германия, будет ясно позже, однако сейчас мы находимся в очень хорошем положении в сравнении с другими странами", - заявил эксперт, добавив, что может назвать положение ФРГ "наилучшим, имея в виду исходные возможности помочь экономике".
Он добавил, что экономическая ситуация в других странах Европы, например, в Италии и Испании, также постепенно восстанавливается после "драматичного падения", и Германия "также может выиграть от этого". Китай также демонстрирует "хорошие темпы восстановления производства", уже превысил докризисные темпы. Вместе с тем Вольрабе согласился, что "у Германии сформировалось в последние годы преимущество за счет консолидации государственного долга, и у нас есть больше пространства для предложения масштабных пакетов помощи".
В этой связи также страны "с высоким госдолгом будут испытывать дополнительные сложности" с выходом из кризиса, считает Вольрабе.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
801001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Берлин (город)В мире
Рекомендуем
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 45,9 тысячи
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта Ямал СПГ в Китай
Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт
Марш националистов на Украине
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Владимир Путин и Александр Беглов
Путин не встречался с Бегловым в Петербурге
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 125
Тест полоски в лаборатории
Германия ввела обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Тест полоски в лаборатории
В Германии решают вопрос о введении обязательных тестов на коронавирус
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
В Бельгии рассказали о росте заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю
Московская городская Дума
Депутаты Мосгордумы предложили реабилитировать ряд малых водоемов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Германии
Российский посол в Германии рассказал о ситуации с "Северным потоком — 2"
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния