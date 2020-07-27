Чемпионат России по джигитовке пройдет в подмосковном Щелково

"Стрельба из пистолета и лука, метание ножей, рубка шашкой и молниеносные удары пикой – и все это на коне. С 14 по 15 августа в конно-спортивном комплексе “Звёздный” пройдёт чемпионат России по джигитовке 2020.", - говорится в сообщении.