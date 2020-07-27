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Новости Подмосковья
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Чемпионат России по джигитовке пройдет в подмосковном Щелково
Чемпионат России по джигитовке впервые пройдет в городском округе Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

Чемпионат России по джигитовке пройдет в подмосковном Щелково

13:39 27.07.2020
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© Фото : предоставлено Банком "Уралсиб"Конный фестиваль
Конный фестиваль
© Фото : предоставлено Банком "Уралсиб"
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Чемпионат России по джигитовке впервые пройдет в городском округе Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.
"Стрельба из пистолета и лука, метание ножей, рубка шашкой и молниеносные удары пикой – и все это на коне. С 14 по 15 августа в конно-спортивном комплексе “Звёздный” пройдёт чемпионат России по джигитовке 2020.", - говорится в сообщении.
Ранее открытый Кубок по джигитовке прошел в городском округе Люберцы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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