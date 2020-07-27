https://ria.ru/20200727/1574980619.html
Чемпионат России по джигитовке пройдет в подмосковном Щелково
Чемпионат России по джигитовке впервые пройдет в городском округе Щелково Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областной администрации. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:39
2020-07-27T13:39
новости подмосковья
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)