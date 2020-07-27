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Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Почти 70% жителей Украины придерживаются мнения, что события в стране развиваются неправильно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:36
донбасс
киев
украина
в мире
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донбасс
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
донбасс, киев, украина, в мире

Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране

13:36 27.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМарш националистов на Украине
Марш националистов на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Почти 70% жителей Украины придерживаются мнения, что события в стране развиваются неправильно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В июне социологическая служба центра Разумкова провела похожий опрос, согласно которому 61% жителей Украины считали, что их страна движется в неправильном направлении. В мае так считали только 49%.
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"По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 15-20 июля, 19% считают, что в целом дела на Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" в понедельник.
Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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