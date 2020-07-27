https://ria.ru/20200727/1574980162.html
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Почти 70% жителей Украины придерживаются мнения, что события в стране развиваются неправильно, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:36
2020-07-27T13:36
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12
донбасс
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, киев, украина, в мире