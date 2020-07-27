Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране

В июне социологическая служба центра Разумкова провела похожий опрос, согласно которому 61% жителей Украины считали, что их страна движется в неправильном направлении. В мае так считали только 49%.

"По результатам опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного 15-20 июля, 19% считают, что в целом дела на Украине идут в правильном направлении, и 68% - противоположного мнения", - говорится в презентации опроса, опубликованной на сайте "Рейтинга" в понедельник.