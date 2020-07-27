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В ДНР ответили на обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия
В ДНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Целью силовиков была дестабилизация обстановки в регионе,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T15:24
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
киев
украина
в мире
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киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, киев, украина, в мире

В ДНР ответили на обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия

13:34 27.07.2020 (обновлено: 15:24 27.07.2020)
3477
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 июл — РИА Новости. В ДНР назвали провокацией обвинения со стороны Киева в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Целью силовиков была дестабилизация обстановки в регионе, считают ополченцы.
"Подразделения Народной милиции ДНР строго соблюдают взятые на себя обязательства. В период с 0:10 по 0:45 (совпадает с мск. — Прим. ред.) наблюдательной группой СЦКК были зафиксированы несколько подрывов неустановленных взрывных устройств вблизи населенного пункта Водяное, которое находится под контролем вооруженных формирований Украины", — рассказал представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В ДНР отметили, что силовики пытались создать "подходящую информационную картину для мирового сообщества и подготовить почву для возобновления эскалации".
Стороны обязались с понедельника полностью прекратить огонь и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия. Запрещено использовать любой вид оружия, размещать тяжелое вооружение, вести наступательные и диверсионные действия. Кроме того, за нарушение договоренностей предусмотрена дисциплинарная ответственность.
Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов
26 июля, 15:09
В ДНР предпримут максимальные меры контроля за перемирием
50312942
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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