Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574979878.html
Пожарные взяли под контроль возгорание в центральной части Португалии
Пожарным удалось взять под контроль пожар, бушующий в центральной части Португалии, сообщает агентство Lusa со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:34
португалия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153014/55/1530145532_0:482:5413:3527_1400x0_80_0_0_2391ac2d14976dd788a3832039f9db66.jpg
https://ria.ru/20200601/1572203430.html
португалия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153014/55/1530145532_0:482:5413:3527_1400x0_80_0_0_2391ac2d14976dd788a3832039f9db66.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153014/55/1530145532_710:0:5413:3527_1400x0_80_0_0_8a9afef62e34416d206a7d5f0f78d628.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153014/55/1530145532_1355:0:4882:3527_1400x0_80_0_0_6fa0901eecc407d116764a3dde69cbca.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
португалия, в мире

Пожарные взяли под контроль возгорание в центральной части Португалии

13:34 27.07.2020
115
© AP Photo / Armando FrancaТушение лесного пожара в Португалии
Тушение лесного пожара в Португалии
© AP Photo / Armando Franca
Тушение лесного пожара в Португалии. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пожарным удалось взять под контроль пожар, бушующий в центральной части Португалии, сообщает агентство Lusa со ссылкой на Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и гражданской защите Португалии.
С субботы пожарные борются с возгоранием в районе муниципалитета Олейруш в центральной части страны, который распространился на соседние территории. Некоторые местные жители были эвакуированы. На месте работают более 850 пожарных, 270 машин и 14 вертолетов и самолетов. В субботу произошла авария пожарной машины, один пожарный погиб, семь получили травмы.
Как сообщает агентство, пожарным удалось взять пожар по контроль к 8.00 (10.00 мск). Отмечается, что местами сохраняются "активные участки".
По предварительным оценкам, огонь охватил площадь в 6 тысяч гектаров.
Ранее власти Португалии ввели режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения пожаров. В рамках мер предосторожности запрещено находиться в определенных лесах, а также на пересекающих их дорогах. Все сельскохозяйственные работы, кроме корма животных, запрещены.
Горожане купаются в фонтане на Манежной площади в Москве
1 июня, 08:00РИА Наука
Ученые прогнозируют аномальное лето. Что ждет Россию?
000100
Обсудить 0
ПортугалияВ мире
Рекомендуем
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
В Бельгии рассказали о росте заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР ответили на обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия
Марш националистов на Украине
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Статуя Фемиды в суде
Екатеринбуржец получил 1,5 года ограничения свободы за убийство девушки
Муниципальные работники во время дезинфекции Бухареста, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 45,9 тысячи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе
Людт на набережной в Берлине
Немецкий эксперт прокомментировал положение Германии во время пандемии
Владимир Путин и Александр Беглов
Путин не встречался с Бегловым в Петербурге
Московская городская Дума
Депутаты Мосгордумы предложили реабилитировать ряд малых водоемов
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Чрезвычайный комитет ВОЗ соберется для оценки ситуации с COVID-19 в мире
Машина скорой помощи
Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 125
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7
Французские многоцелевые истребители Dassault Rafale
Индийские ВВС получили пять французских истребителей Rafale
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния