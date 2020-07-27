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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574979747.html
В Бельгии рассказали о росте заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю
Рост заболеваемости коронавирусом в Бельгии за минувшие семь дней составил 71%, сейчас в стране в день заболевает в среднем почти 279 человек, сообщили в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, бельгия, европа, в мире

В Бельгии рассказали о росте заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю

13:33 27.07.2020
334
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Бельгии за минувшие семь дней составил 71%, сейчас в стране в день заболевает в среднем почти 279 человек, сообщили в понедельник в бельгийском институте здравоохранения Sciensano.
Всего с середины марта в Бельгии зафиксированы 66 026 случаев заражения из числа протестированных.
Медик в защитном костюме
24 июля, 13:34Распространение нового коронавируса
В Бельгии умер трехлетний ребенок с коронавирусом
Средний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние две недели сейчас в Бельгии составляет 20 (предельно допустимый средний показатель для Европы).
На прошлой неделе власти Бельгии решили ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев заражения. С 25 июля ношение масок стало обязательным на рынках и торговых улицах, во всех местах массового скопления людей как общественных, так и частных. В ресторанах, кафе и барах также надо носить маску, снимать ее можно только за своим столом. Кроме того, власти вновь ограничили работу ночных магазинов. Также было объявлено, что Бельгия пока не будет переходить к пятой фазе снятия ограничительных мер. Таким образом, по-прежнему останутся под запретом фестивали и дискотеки, ярмарки и концерты.
Ранее эксперты сообщили о начале в Бельгии второй волны эпидемии коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БельгияЕвропаВ мире
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