В Бельгии рассказали о росте заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю

БРЮССЕЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в Бельгии за минувшие семь дней составил 71%, сейчас в стране в день заболевает в среднем почти 279 человек, сообщили в понедельник в бельгийском институте здравоохранения Sciensano.
Всего с середины марта в Бельгии зафиксированы 66 026 случаев заражения из числа протестированных.
Средний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние две недели сейчас в Бельгии составляет 20 (предельно допустимый средний показатель для Европы).
На прошлой неделе власти Бельгии решили ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев заражения. С 25 июля ношение масок стало обязательным на рынках и торговых улицах, во всех местах массового скопления людей как общественных, так и частных. В ресторанах, кафе и барах также надо носить маску, снимать ее можно только за своим столом. Кроме того, власти вновь ограничили работу ночных магазинов. Также было объявлено, что Бельгия пока не будет переходить к пятой фазе снятия ограничительных мер. Таким образом, по-прежнему останутся под запретом фестивали и дискотеки, ярмарки и концерты.
Ранее эксперты сообщили о начале в Бельгии второй волны эпидемии коронавируса.
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