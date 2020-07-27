В Бельгии рассказали о росте заболеваемости COVID-19 за минувшую неделю

На прошлой неделе власти Бельгии решили ужесточить меры по противодействию распространению коронавируса на фоне роста случаев заражения. С 25 июля ношение масок стало обязательным на рынках и торговых улицах, во всех местах массового скопления людей как общественных, так и частных. В ресторанах, кафе и барах также надо носить маску, снимать ее можно только за своим столом. Кроме того, власти вновь ограничили работу ночных магазинов. Также было объявлено, что Бельгия пока не будет переходить к пятой фазе снятия ограничительных мер. Таким образом, по-прежнему останутся под запретом фестивали и дискотеки, ярмарки и концерты.