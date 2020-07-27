https://ria.ru/20200727/1574979465.html
Песков оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе
Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, поэтому нельзя говорить о ней как о гаранте выполнения договоренностей по прекращению огня, заявил РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:30
2020-07-27T13:30
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
украина
в мире
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https://ria.ru/20200727/1574978874.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, украина, в мире