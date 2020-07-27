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Песков оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе
Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, поэтому нельзя говорить о ней как о гаранте выполнения договоренностей по прекращению огня, заявил РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:30
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
украина
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, украина, в мире

Песков оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе

13:30 27.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины, поэтому нельзя говорить о ней как о гаранте выполнения договоренностей по прекращению огня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение противоположной стороной режима прекращения огня на юго-востоке Украины. Также Пескову был задан вопрос о том, согласится ли российская сторона завизировать соответствующую договоренность на уровне президентов, на уровне глав нормандского формата.
"Фиксация на уровне нормандского формата, это одно дело. Какие-либо гарантии со стороны России в данном случае? Не думаю, что об этом можно говорить. Потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - сказал Песков.
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