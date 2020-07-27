Песков оценил ситуацию с договоренностями по прекращению огня в Донбассе

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение противоположной стороной режима прекращения огня на юго-востоке Украины. Также Пескову был задан вопрос о том, согласится ли российская сторона завизировать соответствующую договоренность на уровне президентов, на уровне глав нормандского формата.

"Фиксация на уровне нормандского формата, это одно дело. Какие-либо гарантии со стороны России в данном случае? Не думаю, что об этом можно говорить. Потому что не Россия является участником конфликта на юго-востоке Украины", - сказал Песков.