Екатеринбуржец получил 1,5 года ограничения свободы за убийство девушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 1,5 годам ограничения свободы молодого человека, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта 15-летней девушки, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, 5 ноября 2019 года юноша встретил группу подростков, с которой у него произошел конфликт. В компании также находилась нетрезвая несовершеннолетняя, которая, по информации прокуратуры, начала оскорблять молодого человека и угрожать ему, а также ударила его по голове. После этого обвиняемый достал из кармана куртки нож и нанес им удар "в область жизненно важных органов туловища".

Согласно заключению экспертизы, в момент совершения преступления подсудимый находился в состоянии аффекта. При этом отмечается, что ситуация была инициирована не молодым человеком, а группой незнакомых ему пьяных подростков, конфликта с которыми он активно старался избежать, не реагировать на оскорбления и угрозы. В прокуратуре уточнили, что компания долго преследовала юношу, скрыться от них у него не получилось, "что вызвало у него рост эмоционального напряжения".

"С этого момента его сознание фиксировалось исключительно на собственной защите. После того, как потерпевшая неожиданно ударила подсудимого по лицу, эмоциональное напряжение субъективно неожиданно для него сменилось эмоциональным возбуждением, на высоте которого подсудимый нанес удар ножом несовершеннолетней", - уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено по части 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта).