Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574979442.html
Екатеринбуржец получил 1,5 года ограничения свободы за убийство девушки
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 1,5 годам ограничения свободы молодого человека, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:30
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1400x0_80_0_0_b6d6ef619a9514bb06ebb71cad4ffdbe.jpg
https://ria.ru/20200718/1574533915.html
Там всё иначе было
17
8 ноября 11:27 Вот все, что известно о драке на данный момент:  1. Драка произошла 5 ноября с 22:15 до 22:20 у торца дома на Машиностроителей, 20. По данным следственного комитета, в ней участвовали две группы молодых людей — по три человека с каждой стороны. 2. По данным наших источников, девушка получила ранение в грудную клетку, но после драки сумела добраться до дома. Уже оттуда ее увезла в больницу скорая помощь.  3. Сначала родственникам сообщили, что сердце и легкое девушки не задеты и она в стабильном состоянии. Но сердце все-таки было задето — и она умерла на следующий день, 6 ноября.  4. По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, следователи рассматривают несколько версий о том, почему произошел конфликт. По одной из них, «на почве личных неприязненных отношений».  5. Сейчас следователи ищут двух свидетелей драки: парня в вязаной шапке (сине-бело-голубого цвета) с надписью «Лыжня России» и девушку с волосами малинового цвета. 
15
5
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1400x0_80_0_0_b6d6ef619a9514bb06ebb71cad4ffdbe.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1400x0_80_0_0_22f9c4d00901a57c6bc00f9332aa4292.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_915:0:2963:2048_1400x0_80_0_0_cd52ce0f6ddb34c53dccf5870aad56b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатеринбург, происшествия

Екатеринбуржец получил 1,5 года ограничения свободы за убийство девушки

13:30 27.07.2020
4819
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 1,5 годам ограничения свободы молодого человека, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта 15-летней девушки, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, 5 ноября 2019 года юноша встретил группу подростков, с которой у него произошел конфликт. В компании также находилась нетрезвая несовершеннолетняя, которая, по информации прокуратуры, начала оскорблять молодого человека и угрожать ему, а также ударила его по голове. После этого обвиняемый достал из кармана куртки нож и нанес им удар "в область жизненно важных органов туловища".
Согласно заключению экспертизы, в момент совершения преступления подсудимый находился в состоянии аффекта. При этом отмечается, что ситуация была инициирована не молодым человеком, а группой незнакомых ему пьяных подростков, конфликта с которыми он активно старался избежать, не реагировать на оскорбления и угрозы. В прокуратуре уточнили, что компания долго преследовала юношу, скрыться от них у него не получилось, "что вызвало у него рост эмоционального напряжения".
"С этого момента его сознание фиксировалось исключительно на собственной защите. После того, как потерпевшая неожиданно ударила подсудимого по лицу, эмоциональное напряжение субъективно неожиданно для него сменилось эмоциональным возбуждением, на высоте которого подсудимый нанес удар ножом несовершеннолетней", - уточнили в прокуратуре.
Сотрудник полиции
18 июля, 14:53
В Екатеринбурге устроили дискотеку под окнами областного правительства
Уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено по части 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта).
"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил екатеринбуржцу 2001 года рождения наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.
710772223
Обсудить 5
ЕкатеринбургПроисшествия
Популярные комментарии
Там всё иначе было
27 июля, 13:52
Ярослав Погодин
1402100
8 ноября 11:27 Вот все, что известно о драке на данный момент:  1. Драка произошла 5 ноября с 22:15 до 22:20 у торца дома на Машиностроителей, 20. По данным следственного комитета, в ней участвовали две группы молодых людей — по три человека с каждой стороны. 2. По данным наших источников, девушка получила ранение в грудную клетку, но после драки сумела добраться до дома. Уже оттуда ее увезла в больницу скорая помощь.  3. Сначала родственникам сообщили, что сердце и легкое девушки не задеты и она в стабильном состоянии. Но сердце все-таки было задето — и она умерла на следующий день, 6 ноября.  4. По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, следователи рассматривают несколько версий о том, почему произошел конфликт. По одной из них, «на почве личных неприязненных отношений».  5. Сейчас следователи ищут двух свидетелей драки: парня в вязаной шапке (сине-бело-голубого цвета) с надписью «Лыжня России» и девушку с волосами малинового цвета. 
27 июля, 13:51
Ярослав Погодин
1203000
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Молоток в зале судебных заседаний
Семья убитого 16-летнего актера из "Ералаша" пожаловалась на угрозы
Морской лещ на гриле
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске
Полиция
В Новой Москве мужчина несколько раз выстрелил в работавшего строителя
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Во Вьетнаме зарегистрировали новый тип коронавируса
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ раскрыла подробности ликвидации боевика в Москве
Певец Тимати
Тимати объявил об уходе из Black Star
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко оценил выводы ученых о влиянии диабета на смертность от COVID-19
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:56Райан Рейнольдс пообещал щедрую награду за украденного плюшевого медведя
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
Лента новостейМолния