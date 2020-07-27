https://ria.ru/20200727/1574979442.html
Екатеринбуржец получил 1,5 года ограничения свободы за убийство девушки
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 1,5 годам ограничения свободы молодого человека, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:30
2020-07-27T13:30
екатеринбург
происшествия
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Ярослав Погодин
Там всё иначе было
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Ярослав Погодин
8 ноября 11:27 Вот все, что известно о драке на данный момент: 1. Драка произошла 5 ноября с 22:15 до 22:20 у торца дома на Машиностроителей, 20. По данным следственного комитета, в ней участвовали две группы молодых людей — по три человека с каждой стороны. 2. По данным наших источников, девушка получила ранение в грудную клетку, но после драки сумела добраться до дома. Уже оттуда ее увезла в больницу скорая помощь. 3. Сначала родственникам сообщили, что сердце и легкое девушки не задеты и она в стабильном состоянии. Но сердце все-таки было задето — и она умерла на следующий день, 6 ноября. 4. По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, следователи рассматривают несколько версий о том, почему произошел конфликт. По одной из них, «на почве личных неприязненных отношений». 5. Сейчас следователи ищут двух свидетелей драки: парня в вязаной шапке (сине-бело-голубого цвета) с надписью «Лыжня России» и девушку с волосами малинового цвета.
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екатеринбург
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга в понедельник приговорил к 1,5 годам ограничения свободы молодого человека, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта 15-летней девушки, сообщает региональная прокуратура.
По данным ведомства, 5 ноября 2019 года юноша встретил группу подростков, с которой у него произошел конфликт. В компании также находилась нетрезвая несовершеннолетняя, которая, по информации прокуратуры, начала оскорблять молодого человека и угрожать ему, а также ударила его по голове. После этого обвиняемый достал из кармана куртки нож и нанес им удар "в область жизненно важных органов туловища".
Согласно заключению экспертизы, в момент совершения преступления подсудимый находился в состоянии аффекта. При этом отмечается, что ситуация была инициирована не молодым человеком, а группой незнакомых ему пьяных подростков, конфликта с которыми он активно старался избежать, не реагировать на оскорбления и угрозы. В прокуратуре уточнили, что компания долго преследовала юношу, скрыться от них у него не получилось, "что вызвало у него рост эмоционального напряжения".
"С этого момента его сознание фиксировалось исключительно на собственной защите. После того, как потерпевшая неожиданно ударила подсудимого по лицу, эмоциональное напряжение субъективно неожиданно для него сменилось эмоциональным возбуждением, на высоте которого подсудимый нанес удар ножом несовершеннолетней", - уточнили в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено по части 1 статьи 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии аффекта).
"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил екатеринбуржцу 2001 года рождения наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.