Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за первые сутки

Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США

© AP Photo / Invision/John Salangsang Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете — 80,6 миллиона — за первые сутки после релиза, Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете — 80,6 миллиона — за первые сутки после релиза, сообщает Independent.

Также за первые 24 часа после выхода певица продала более 1,3 миллиона копий.

На прошлой неделе Свифт неожиданно сообщила о релизе, и альбом появился на стриминговых платформах меньше, чем через 17 часов после заявления.

В работе над альбомом принимали участие Аарон Десснер из рок-группы The National, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver, а также давний соавтор певицы и продюсер Джек Антонофф.

Восьмая студийная пластинка Свифт получила высокую оценку критиков, обозреватель Independent назвал ее "почти совершенством".