https://ria.ru/20200727/1574979403.html
Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за первые сутки
Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете — 80,6 миллиона — за первые... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:02
2020-07-27T17:05
культура
музыка
новости культуры
тейлор свифт (певица)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица)
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете — 80,6 миллиона — за первые сутки после релиза, сообщает
Independent.
Также за первые 24 часа после выхода певица продала более 1,3 миллиона копий.
На прошлой неделе Свифт неожиданно сообщила о релизе, и альбом появился на стриминговых платформах меньше, чем через 17 часов после заявления.
В работе над альбомом принимали участие Аарон Десснер из рок-группы The National, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver, а также давний соавтор певицы и продюсер Джек Антонофф.
Восьмая студийная пластинка Свифт получила высокую оценку критиков, обозреватель Independent назвал ее "почти совершенством".
"Это необычная запись для величайшей поп-звезды в мире. Блестящая работа", — говорится
в его рецензии.