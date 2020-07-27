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Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за первые сутки
Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете — 80,6 миллиона — за первые... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T17:05
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тейлор свифт (певица)
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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музыка, новости культуры, тейлор свифт (певица)

Новый альбом Тейлор Свифт побил рекорд прослушиваний за первые сутки

17:02 27.07.2020 (обновлено: 17:05 27.07.2020)
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© AP Photo / Invision/John SalangsangАмериканская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США
© AP Photo / Invision/John Salangsang
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Новый альбом Тейлор Свифт “Folklore” побил рекорд среди пластинок женщин-исполнительниц по количеству прослушиваний в интернете — 80,6 миллиона — за первые сутки после релиза, сообщает Independent.
Также за первые 24 часа после выхода певица продала более 1,3 миллиона копий.
На прошлой неделе Свифт неожиданно сообщила о релизе, и альбом появился на стриминговых платформах меньше, чем через 17 часов после заявления.
В работе над альбомом принимали участие Аарон Десснер из рок-группы The National, Джастин Вернон из инди-фолк коллектива Bon Iver, а также давний соавтор певицы и продюсер Джек Антонофф.
Восьмая студийная пластинка Свифт получила высокую оценку критиков, обозреватель Independent назвал ее "почти совершенством".
"Это необычная запись для величайшей поп-звезды в мире. Блестящая работа", — говорится в его рецензии.
Кадр из клипа на песню Сardigan американской певицы Тейлор Свифт
25 июля, 00:26Культура
Тейлор Свифт неожиданно выпустила новый альбом "Folklore"
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КультураМузыкаНовости культурыТейлор Свифт (певица)
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