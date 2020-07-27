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Онищенко оценил выводы ученых о влиянии диабета на смертность от COVID-19
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал выводы американских ученых о том, что диабет может увеличивать риск... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
диабет
здоровье - общество
госдума рф
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коронавирус covid-19, диабет, здоровье - общество, госдума рф, геннадий онищенко, сша

Онищенко оценил выводы ученых о влиянии диабета на смертность от COVID-19

13:28 27.07.2020 (обновлено: 14:51 27.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал выводы американских ученых о том, что диабет может увеличивать риск смерти при COVID-19.
Онищенко напомнил, что специалисты еще в самом начале пандемии отнесли в группу риска людей, страдающих эндокринными заболеваниями.

"Что касается риска в 12 раз, это прежде всего зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременности выявления коронавируса, полноты лечения", — заявил депутат информагентству НСН.

Ранее центры по контролю и профилактике США опубликовали исследование о влиянии сахарного диабета на риск смерти от коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что заболевание может увеличивать вероятность летального исхода в 12 раз. Помимо этого, диабет занял второе место по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ДиабетЗдоровье - ОбществоГосдума РФГеннадий ОнищенкоСША
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