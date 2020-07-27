Онищенко оценил выводы ученых о влиянии диабета на смертность от COVID-19

Онищенко напомнил, что специалисты еще в самом начале пандемии отнесли в группу риска людей, страдающих эндокринными заболеваниями.

"Что касается риска в 12 раз, это прежде всего зависит от качества оказания медицинской помощи, своевременности выявления коронавируса, полноты лечения", — заявил депутат информагентству НСН.

Ранее центры по контролю и профилактике США опубликовали исследование о влиянии сахарного диабета на риск смерти от коронавируса. Специалисты пришли к выводу, что заболевание может увеличивать вероятность летального исхода в 12 раз. Помимо этого, диабет занял второе место по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.