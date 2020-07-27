https://ria.ru/20200727/1574979041.html
Высоту орбиты МКС увеличат на километр перед прилетом "Союза"
Высоту орбиты Международной космической станции планируется увеличить на километр 29 июля перед прилётом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил РИА... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:26
2020-07-27T15:18
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Высоту орбиты Международной космической станции
планируется увеличить на километр 29 июля перед прилётом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса
".
"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 29 июля запланирована коррекция орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, намечается включить в 16.42 мск. Они проработают 336,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1100 метров и составит около 419,1 километра над Землёй, добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".
Предыдущая коррекция орбиты МКС была осуществлена 11 июля с помощью двигателей "Прогресса МС-14" - средняя высота орбиты станции была понижена на 900 метров.
В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что "Союз МС-17" может впервые полететь к МКС по сверхбыстрой трёхчасовой схеме, которая уже испытана на пяти "Прогрессах", вместо используемой в настоящее время быстрой шестичасовой схемы.
Запуск "Союза МС-17" ракетой "Союз-2.1а" с Байконура планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американцы Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.