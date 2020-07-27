Высоту орбиты МКС увеличат на километр перед прилетом "Союза"

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Высоту орбиты Высоту орбиты Международной космической станции планируется увеличить на километр 29 июля перед прилётом следующего пилотируемого корабля "Союз", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы " Роскосмоса ".

"С целью формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 29 июля запланирована коррекция орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.

По его словам, двигатели грузового корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к станции, намечается включить в 16.42 мск. Они проработают 336,3 секунды, в результате чего средняя высота орбиты станции увеличится на 1100 метров и составит около 419,1 километра над Землёй, добавил представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Предыдущая коррекция орбиты МКС была осуществлена 11 июля с помощью двигателей "Прогресса МС-14" - средняя высота орбиты станции была понижена на 900 метров.

В июле генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что "Союз МС-17" может впервые полететь к МКС по сверхбыстрой трёхчасовой схеме, которая уже испытана на пяти "Прогрессах", вместо используемой в настоящее время быстрой шестичасовой схемы.

Запуск "Союза МС-17" ракетой "Союз-2.1а" с Байконура планируется на 14 октября. В его экипаж вошли российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс.