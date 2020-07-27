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Кремль призвал стороны конфликта в Донбассе придерживаться обязательств
В Кремле считают необходимым, чтобы все стороны конфликта на юго-востоке Украины полностью придерживались обязательств по прекращению огня, заявил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:24
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
украина
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РИА Новости
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, украина

Кремль призвал стороны конфликта в Донбассе придерживаться обязательств

13:24 27.07.2020
157
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. В Кремле считают необходимым, чтобы все стороны конфликта на юго-востоке Украины полностью придерживались обязательств по прекращению огня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение прекращения огня на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что режим прекращения огня, а также сам факт того, что руководство самопровозглашенных республик в своем указе написало о бессрочном прекращении огня, - это решение, которое "заслуживает очень высокой оценки" и "вызывает удовлетворение".
"Это очень существенный положительный факт в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения. В данном случае важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и придерживались договоренностей", - сказал Песков.
Украинские военнослужащие
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Ситуация в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковУкраина
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