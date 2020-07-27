Кремль призвал стороны конфликта в Донбассе придерживаться обязательств

В ходе общения с журналистами Пескова спросили, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение прекращения огня на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что режим прекращения огня, а также сам факт того, что руководство самопровозглашенных республик в своем указе написало о бессрочном прекращении огня, - это решение, которое "заслуживает очень высокой оценки" и "вызывает удовлетворение".