https://ria.ru/20200727/1574978874.html
Кремль призвал стороны конфликта в Донбассе придерживаться обязательств
В Кремле считают необходимым, чтобы все стороны конфликта на юго-востоке Украины полностью придерживались обязательств по прекращению огня, заявил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:24
2020-07-27T13:24
ситуация в днр и лнр
дмитрий песков
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/55/1560755590_0:0:3075:1731_1400x0_80_0_0_77c2937468ebb4317565ce48043686e0.jpg
https://ria.ru/20200727/1574973147.html
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/55/1560755590_0:0:3075:1731_1400x0_80_0_0_77c2937468ebb4317565ce48043686e0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156075/55/1560755590_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_50d0b04760308df3ee742577827754ce.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156075/55/1560755590_87:0:2134:2047_1400x0_80_0_0_82efd6fcfb19a6bf9adf88baeb5c5235.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, дмитрий песков, украина
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
В Кремле считают необходимым, чтобы все стороны конфликта на юго-востоке Украины
полностью придерживались обязательств по прекращению огня, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
В ходе общения с журналистами Пескова спросили, при каких условиях Кремль может гарантировать соблюдение прекращения огня на юго-востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ ответил, что режим прекращения огня, а также сам факт того, что руководство самопровозглашенных республик в своем указе написало о бессрочном прекращении огня, - это решение, которое "заслуживает очень высокой оценки" и "вызывает удовлетворение".
"Это очень существенный положительный факт в сторону укрепления взаимного доверия и разрядки напряженности на линии соприкосновения. В данном случае важно будет, чтобы обе стороны полностью придерживались своих обязательств и придерживались договоренностей", - сказал Песков.