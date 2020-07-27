В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

Ранее сообщалось, что Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно.

"Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями, с тем чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки"…", - сказал Песков.