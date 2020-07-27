В Кремле прокомментировали слова Мааса об участии России в G7

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не выступал с какими-то инициативами по присоединению к работе G7, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса о невозможности включения России в "семерку".
Ранее сообщалось, что Маас заявил, что дальнейшее расширение формата "Большой семерки" и включение в группу России вряд ли будет возможно.
"Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями, с тем чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки"…", - сказал Песков.
Он напомнил, что существовал такой формат, как "Большая восьмерка", который должен был провести свой саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Сочи. "И с тех пор, собственно, президент Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоздание. Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально", - добавил Песков.