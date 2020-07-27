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https://ria.ru/20200727/1574978669.html
ФСБ раскрыла подробности ликвидации боевика в Москве
О готовившем теракт в Москве боевике сообщил его брат, за две недели до этого террорист пропал без вести, следует из кадров оперативной видеосъемки,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:59
сирия
химки
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
в мире
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https://ria.ru/20200727/1574976668.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574726182.html
Уважаю брата. Спас жизни ни в чем не повинных людей.
26
Всё правильно сделали. Молодцы. Боевик не сдался, начал стрелять, был ликвидирован. А "цепочку", если есть - отследят.
21
3
сирия
химки
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве. Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Боевика нейтрализовали ответным огнем.
2020-07-27T13:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
сирия, химки, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, в мире

ФСБ раскрыла подробности ликвидации боевика в Москве

13:22 27.07.2020 (обновлено: 13:59 27.07.2020)
17739
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. О готовившем теракт в Москве боевике сообщил его брат, за две недели до этого террорист пропал без вести, следует из кадров оперативной видеосъемки, опубликованной ФСБ России.
На кадрах видеосъемки приведен рассказ брата убитого боевика. "Я начал подозревать, что он общается с террористами из Сирии. Две недели назад он пропал без вести, о чем я сразу сообщил в МВД России", - заявил мужчина.
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
Вчера, 13:01
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Уроженец Средней Азии готовил массовое убийство в людном месте – каком именно и когда, не уточняется. Террориста уничтожили при попытке задержания в районе заброшенных гаражей в Химках, когда он открыл огонь из автомата по силовикам.
По данным следствия, он был связан с эмиссарами международных террористов в Сирии. Ведется поиск возможных соучастников.
Сотрудник ФСБ
22 июля, 16:00
В Нальчике предотвратили теракт против силовиков
11871312
Обсудить 3
СирияХимкиПроисшествияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваВ мире
Популярные комментарии
Уважаю брата. Спас жизни ни в чем не повинных людей.
27 июля, 13:24
Павел Иванов
2400002
Всё правильно сделали. Молодцы. Боевик не сдался, начал стрелять, был ликвидирован. А "цепочку", если есть - отследят.
27 июля, 13:37
lyuda.terenteva.55
1900002
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