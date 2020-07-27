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В Кремле не считают, что G7 может претендовать на мировое лидерство
G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:21
g7
дмитрий песков
владимир путин
китай
турция
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в мире
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РИА Новости
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353
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g7, дмитрий песков, владимир путин, китай, турция, бразилия, оон, в мире

В Кремле не считают, что G7 может претендовать на мировое лидерство

13:21 27.07.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как можно, например, обсуждать какие-то, скажем так, мировые судьбы в области экономики, социального развития или еще чего-то, или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции, целого ряда других стран. Наверное, просто это обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство", - сказал он журналистам.
Отвечая на вопрос о попытках инициировать саммит стран-основательниц ООН президентом РФ Владимиром Путиным, Песков уточнил, что это делалось не для обсуждения экономических вопросов. "Он говорил совсем о другом измерении", - пояснил Песков.
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G7Дмитрий ПесковВладимир ПутинКитайТурцияБразилияООНВ мире
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