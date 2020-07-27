https://ria.ru/20200727/1574978612.html
В Кремле не считают, что G7 может претендовать на мировое лидерство
G7 может обсуждать глобальные экономические вопросы, но вряд ли может претендовать на мировое лидерство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:21
2020-07-27T13:21
g7
дмитрий песков
владимир путин
китай
турция
бразилия
оон
в мире
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https://ria.ru/20200727/1574975267.html
4
китай
турция
бразилия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/94/1562579496_0:0:3014:1695_1400x0_80_0_0_10be47c29bb4e74e6cda15e1848cf512.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, дмитрий песков, владимир путин, китай, турция, бразилия, оон, в мире