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Более 50 домов остаются подтопленными в трех российских регионах
Чуть более 50 жилых и дачных домов остаются в зонах подтопления на территории трех регионов России после сильных дождей, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:00
красноярский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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красноярский край, происшествия

Более 50 домов остаются подтопленными в трех российских регионах

13:21 27.07.2020 (обновлено: 19:00 27.07.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Чуть более 50 жилых и дачных домов остаются в зонах подтопления на территории трех регионов России после сильных дождей, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб.
"На территории Красноярского края, Амурской и Брянской областей остаются подтопленными в трех населенных пунктах 36 жилых и 16 дачных домов, 86 приусадебных участков и два участка автодорог", - сказал собеседник агентства.
Подтопленные дома в Амурской области
Вчера, 12:17
Из подтопленных ливнями домов в Приамурье уходит вода
По его словам, за минувшие сутки в Иркутской и Смоленской областях от воды освободились 10 жилых домов и 11 приусадебных участков. К ликвидации последствий подтопления привлечены более 60 человек и 18 единиц техники.
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Красноярский крайПроисшествия
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