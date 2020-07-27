https://ria.ru/20200727/1574978567.html
Более 50 домов остаются подтопленными в трех российских регионах
Чуть более 50 жилых и дачных домов остаются в зонах подтопления на территории трех регионов России после сильных дождей, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:21
2020-07-27T19:00
красноярский край
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574973443.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, происшествия