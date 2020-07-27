https://ria.ru/20200727/1574978541.html
В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева "скорее успокаивается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:21
2020-07-27T13:21
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровский край
политика
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https://ria.ru/20200727/1574978400.html
Ольга Занкова
может, на работу хоть пойдут...
158
dr.zorin
Врёт, как дышит.
111
34
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574946891_0:569:2630:2048_1400x0_80_0_0_5d5f27238457dc1cfae0023d38141dd6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровский край, политика