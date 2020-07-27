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В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается
Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева "скорее успокаивается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:21
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровский край
политика
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хабаровский край
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574946891_0:569:2630:2048_1400x0_80_0_0_5d5f27238457dc1cfae0023d38141dd6.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровский край, политика

В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается

13:21 27.07.2020
8702
© РИА Новости / Перейти в фотобанкДегтярев встретился с жителями Хабаровска
Дегтярев встретился с жителями Хабаровска
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Дегтярев встретился с жителями Хабаровска. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Ситуация в Хабаровском крае за неделю работы врио губернатора Михаила Дегтярева "скорее успокаивается", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Скорее успокаивается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, остается ли ситуация в Хабаровском крае напряженной в течение недели, которую на посту врио главы региона провел Дегтярев.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Прошлый руководитель региона Сергей Фургал снят с поста "в связи с утратой доверия".
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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4120025176
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревДмитрий ПесковХабаровский крайПолитика
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может, на работу хоть пойдут...
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