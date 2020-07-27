В Кремле заявили, что работу Дегтярева оценивать преждевременно

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным давать какие-либо оценки деятельности Михаила Дегтярева на посту врио губернатора Хабаровского края.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Прошлый руководитель региона Сергей Фургал снят с поста "в связи с утратой доверия".
"Пока преждевременно. По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки, наверное, конечно, преждевременно давать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают первую неделю работы Дегтярева на посту врио Хабаровского края, удается ли ему справиться с политическим кризисом.