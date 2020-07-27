Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574978474.html
В Кремле заявили, что работу Дегтярева оценивать преждевременно
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным давать какие-либо оценки деятельности Михаила Дегтярева на посту врио губернатора... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:21
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:192:2959:1856_1400x0_80_0_0_eb1eb8b48e65e062f81336b78d6f0028.jpg
https://ria.ru/20200727/1574968404.html
https://ria.ru/20200726/1574949055.html
2
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:192:2959:1856_1400x0_80_0_0_eb1eb8b48e65e062f81336b78d6f0028.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_115:0:2846:2048_1400x0_80_0_0_18c8c98d4b2a51a2575b268dd142d388.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_456:0:2504:2048_1400x0_80_0_0_243ac80e6095c5c33460c2313de1babc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровский край, политика

В Кремле заявили, что работу Дегтярева оценивать преждевременно

13:21 27.07.2020
983
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает преждевременным давать какие-либо оценки деятельности Михаила Дегтярева на посту врио губернатора Хабаровского края.
Президент РФ Владимир Путин 20 июля назначил Дегтярева врио губернатора Хабаровского края. Прошлый руководитель региона Сергей Фургал снят с поста "в связи с утратой доверия".
Михаил Дегтярев
Вчера, 11:15
Дегтярев предупредил министров об ответственности за каждый рубль
"Пока преждевременно. По результатам первой недели оценивать работу кого бы то ни было невозможно. Вы видите, он активно работает, он знакомится с ситуацией, он делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это. Какие-то оценки, наверное, конечно, преждевременно давать", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают первую неделю работы Дегтярева на посту врио Хабаровского края, удается ли ему справиться с политическим кризисом.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
26 июля, 19:30
Дегтярев намерен продолжить начатые Фургалом соцпрограммы
9200011
Обсудить 2
Сергей ФургалМихаил ДегтяревДмитрий ПесковХабаровский крайПолитика
Рекомендуем
Сотрудники МЧС во время мероприятий по стабилизации паводковой обстановки в Красноярском крае
Более 50 домов остаются подтопленными в трех российских регионах
Дегтярев встретился с жителями Хабаровска
В Кремле считают, что ситуация в Хабаровске успокаивается
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не считают, что G7 может претендовать на мировое лидерство
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске
Президент РФ Владимир Путин
Путин заслушает доклад главы ОСК Рахманова
Дмитрий Песков
Песков призвал перепроверять информацию, а "не принимать на веру"
Президент РФ Владимир Путин
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ раскрыла подробности ликвидации боевика в Москве
Владимир Путин и Александр Беглов
Путин не встречался с Бегловым в Петербурге
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не следят за диалогом "Норникеля" с контролирующими органами
Работа информационного центра ЦИК РФ
ЦИК в ближайшие дни представит технологию дистанционного голосования
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре. 31 мая 2019
Шнуров не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году
Сергей Шнуров
Шнуров считает, что Дегтярев находится в сложнейшей ситуации
Военнослужащие Народной милиции ДНР покидают свои позиции у села Петровского
Кремль призвал стороны конфликта в Донбассе придерживаться обязательств
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
Возможность двойного голосования на довыборах в Госдуму исключат
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
Лента новостейМолния