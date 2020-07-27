Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200727/1574978400.html
В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске
Решением ситуации в Хабаровске занимается врио губернатора Михаил Дегтярев, а Владимир Путин внимательно за этим следит, заявили в Кремле. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:25
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200726/1574942310.html
https://ria.ru/20200726/1574949771.html
https://ria.ru/20200726/1574946553.html
как надоел уже этот движ...РАБОТАТЬ хабаровчане не пробовали? Или бездельничать и получать ДОТАЦИИ из федбюджета проще?
299
Ну так поезжай туда и узнай у них ? )))
101
82
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_0:0:2942:1656_1400x0_80_0_0_3196b0958965bbb81a7be06979672e8a.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_ec96e4060baec93c58179391adc78f77.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156258/60/1562586035_425:0:2473:2048_1400x0_80_0_0_1604b98eac7332009ca901be2319a94f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, политика

В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске

13:20 27.07.2020 (обновлено: 14:25 27.07.2020)
14722
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Решением ситуации в Хабаровске занимается врио губернатора Михаил Дегтярев, а Владимир Путин внимательно за этим следит, заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава региона занят неотложными делами, в частности подготовкой края к зиме. Вместе с тем он посчитал преждевременным оценивать работу Дегтярева, поскольку прошла всего неделя.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев посетил краевую клиническую больницу
26 июля, 15:28
Как в пословице. Дегтярев призвал "выжать" максимум из внимания Москвы
"Вы видите, он активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что ситуация в Хабаровском крае "успокаивается".
Накануне Дегтярев вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Он заявил, что судьба бывшего главы региона в руках правосудия.
Политик заверил, что ЛДПР помогает обвиняемому, а Москва услышала позицию протестующих. Вместе с тем Дегтярев призвал граждан не проводить митинги в период эпидемии коронавируса в стране, так как участники акций рискуют заболеть.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
26 июля, 20:01
Дегтярев намерен продолжить выходить к людям для общения
Митинги в регионе проходят с 11 июля. Они собирают от ста до нескольких тысяч человек, на самом массовом митинге было около 12 тысяч участников.
Бывшего губернатора задержали 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. СК заявил о неопровержимых доказательствах вины чиновника, сам Фургал вину не признает. Позднее его арестовали на два месяца. Если суд успеет вынести политику приговор до конца года, то ему грозит пожизненный срок. Однако если следствие не поспешит, то сроки давности истекут и высшую меру наказания назначить не получится.
ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев общается с митингующими
26 июля, 17:40
Дегтярев оценил число участников митинга в Хабаровске
213136219358
Обсудить 82
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайПолитика
Популярные комментарии
как надоел уже этот движ...РАБОТАТЬ хабаровчане не пробовали? Или бездельничать и получать ДОТАЦИИ из федбюджета проще?
27 июля, 13:22
О Ольга Занкова
8410193120
Ну так поезжай туда и узнай у них ? )))
27 июля, 14:08
yyyu yu
69120029
Рекомендуем
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Оператор "Северного потока — 2" ответил на сообщения о приостановке работ
Здание Министерства иностранных дел России
МИД России выразил протест США, Великобритании и Канаде из-за флагов ЛГБТ
Рамзан Кадыров
"Ужасающие сообщения": США и Кадыров
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Террорист, ликвидированный сотрудниками правоохранительных органов в Москве в районе Химок
Источник раскрыл подробности о предотвращенном в Москве теракте
Индийцы сжигают листы бумаги с изображением флага Китая в Лакхнау
Главные события в мире происходят не там, где мы думаем
Первоклассники на праздновании Дня знаний
В Минпросвещения рассказали о форме обучения в новом учебном году
Истребитель-перехватчик МиГ-31 взлетает во время тренировочного полета
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
Заводские ходовые испытания подводной лодки. Вид на левый борт
"Чертовски круто": шведов поразила проплывавшая мимо российская подлодка
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Раскрыты гонорары Аллы Пугачевой
Скандинавская ходьба
Простой способ жить долго. Сколько шагов надо делать каждый день
Дети на ступенях копии здания Капитолия США во Парке мира в Пекине
Китай обречен на холодную войну — 2 с Америкой
Певец Тимати
Тимати объявил об уходе из Black Star
Морской лещ на гриле
Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы
Молоток в зале судебных заседаний
Семья убитого 16-летнего актера из "Ералаша" пожаловалась на угрозы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Прокуроры требуют не освобождать заключенную в США россиянку Осипову
00:39Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
00:38"Врачи без границ" обеспокоены закрытием гумперехода на северо-западе САР
00:30Счетная палата оценила систему регулирования всего цикла закупок
00:21В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
00:15Астроном рассказала о метеорном потоке дельта-Аквариды
23:43Доклад ООН: отходы от борьбы с COVID-19 усилили загрязнение планеты
23:16У берегов Аляски произошло землетрясение
23:15В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом
23:10В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
23:07В мире за сутки выявили более 250 тысяч случаев заражения коронавирусом
23:04Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
23:01Трамп признал переговоры с Путиным "очень продуктивными"
22:55CША удалось резко снизить уровень смертности от COVID-19, заявил Трамп
22:49В Ричмонде в ходе беспорядков полиция задержала 16 человек
22:45В Мексике из-за урагана "Ханна" погибли два человека
22:43Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
22:30В Чехии ввели "систему светофора" для оценки ситуации с COVID-19
22:20В Пензенской области умерла пожилая пациентка с коронавирусом
22:16Россиянам разъяснили правила въезда в Турцию
Лента новостейМолния