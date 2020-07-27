https://ria.ru/20200727/1574978400.html
В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске
Решением ситуации в Хабаровске занимается врио губернатора Михаил Дегтярев, а Владимир Путин внимательно за этим следит, заявили в Кремле. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:20
2020-07-27T14:25
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
политика
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Ольга Занкова
как надоел уже этот движ...РАБОТАТЬ хабаровчане не пробовали? Или бездельничать и получать ДОТАЦИИ из федбюджета проще?
299
yu yu
Ну так поезжай туда и узнай у них ? )))
101
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хабаровск
хабаровский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, политика
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Решением ситуации в Хабаровске занимается врио губернатора Михаил Дегтярев, а Владимир Путин внимательно за этим следит, заявили в Кремле.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава региона занят неотложными делами, в частности подготовкой края к зиме. Вместе с тем он посчитал преждевременным оценивать работу Дегтярева, поскольку прошла всего неделя.
"Вы видите, он активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это", — сказал Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что ситуация в Хабаровском крае "успокаивается".
Накануне Дегтярев вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала
. Он заявил, что судьба бывшего главы региона в руках правосудия.
Политик заверил, что ЛДПР помогает обвиняемому, а Москва услышала позицию протестующих. Вместе с тем Дегтярев призвал граждан не проводить митинги в период эпидемии коронавируса в стране, так как участники акций рискуют заболеть.
Митинги в регионе проходят с 11 июля. Они собирают от ста до нескольких тысяч человек, на самом массовом митинге было около 12 тысяч участников.
Бывшего губернатора задержали 9 июля по подозрению в причастности к организации убийств в 2004-2005 годах. СК заявил о неопровержимых доказательствах вины чиновника, сам Фургал вину не признает. Позднее его арестовали на два месяца. Если суд успеет вынести политику приговор до конца года, то ему грозит пожизненный срок. Однако если следствие не поспешит, то сроки давности истекут и высшую меру наказания назначить не получится.