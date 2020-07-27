В Кремле ответили на вопрос о "ручном управлении" ситуацией в Хабаровске

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Решением ситуации в Хабаровске занимается врио губернатора Михаил Дегтярев, а Владимир Путин внимательно за этим следит, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что глава региона занят неотложными делами, в частности подготовкой края к зиме. Вместе с тем он посчитал преждевременным оценивать работу Дегтярева, поскольку прошла всего неделя.

"Вы видите, он активно работает, знакомится с ситуацией, делает то, что необходимо делать в первую очередь. Мы видим, что делает он весьма энергично это", — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что ситуация в Хабаровском крае "успокаивается".

Накануне Дегтярев вышел к митингующим в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала . Он заявил, что судьба бывшего главы региона в руках правосудия.

Политик заверил, что ЛДПР помогает обвиняемому, а Москва услышала позицию протестующих. Вместе с тем Дегтярев призвал граждан не проводить митинги в период эпидемии коронавируса в стране, так как участники акций рискуют заболеть.

Митинги в регионе проходят с 11 июля. Они собирают от ста до нескольких тысяч человек, на самом массовом митинге было около 12 тысяч участников.