Песков призвал перепроверять информацию, а "не принимать на веру"

"Во-первых, мы живем в такое время, когда надо прекратить просто, что называется, после первого прочтения верить информации, особенно по наиболее горячим и актуальным темам. Всегда нужно сохранять трезвость ума. Интернет - богатая штука, и нужно пытаться найти подтверждение этой информации в других альтернативных источниках, но вот так вот принимать на веру с первого взгляда, к сожалению, уже нельзя ничего, кроме официальных источников, естественно. Если это не официальные источники, все нужно подвергать сомнению и перепроверке", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле борются с фейками.