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Песков призвал перепроверять информацию, а "не принимать на веру"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:19
россия
дмитрий песков
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353
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россия, дмитрий песков, медиа - общество

Песков призвал перепроверять информацию, а "не принимать на веру"

13:19 27.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что любую информацию, если она не из официальных источников, нужно подвергать сомнению, перепроверять и "не принимать на веру с первого взгляда".
"Во-первых, мы живем в такое время, когда надо прекратить просто, что называется, после первого прочтения верить информации, особенно по наиболее горячим и актуальным темам. Всегда нужно сохранять трезвость ума. Интернет - богатая штука, и нужно пытаться найти подтверждение этой информации в других альтернативных источниках, но вот так вот принимать на веру с первого взгляда, к сожалению, уже нельзя ничего, кроме официальных источников, естественно. Если это не официальные источники, все нужно подвергать сомнению и перепроверке", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле борются с фейками.
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РоссияДмитрий ПесковМедиа - Общество
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