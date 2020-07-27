В Кремле не следят за диалогом "Норникеля" с контролирующими органами

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Диалог "Норникеля" с контролирующими органами по ситуации с разливом топлива в Диалог "Норникеля" с контролирующими органами по ситуации с разливом топлива в Норильске не обсуждают в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Нет, не следят и не обсуждают", - ответил Песков на вопрос журналисты, обсуждает ли президент с главой "Норникеля" сумму компенсации.

"Это не тема президента, Росприроднадзор этим занимается, есть действующее законодательство, есть действующие нормы, различные коэффициенты. Это вопрос обсуждения по линии компетентных ведомств", - сказал представитель Кремля.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.