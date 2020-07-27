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В Кремле не следят за диалогом "Норникеля" с контролирующими органами
Диалог "Норникеля" с контролирующими органами по ситуации с разливом топлива в Норильске не обсуждают в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:24
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
экономика
разлив дизельного топлива в норильске
дмитрий песков
норильск
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норильск
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), экономика, разлив дизельного топлива в норильске, дмитрий песков, норильск

В Кремле не следят за диалогом "Норникеля" с контролирующими органами

13:18 27.07.2020 (обновлено: 13:24 27.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Диалог "Норникеля" с контролирующими органами по ситуации с разливом топлива в Норильске не обсуждают в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, не следят и не обсуждают", - ответил Песков на вопрос журналисты, обсуждает ли президент с главой "Норникеля" сумму компенсации.
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"Это не тема президента, Росприроднадзор этим занимается, есть действующее законодательство, есть действующие нормы, различные коэффициенты. Это вопрос обсуждения по линии компетентных ведомств", - сказал представитель Кремля.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)ЭкономикаРазлив дизельного топлива в НорильскеДмитрий ПесковНорильск
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