https://ria.ru/20200727/1574978011.html
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, беседа была... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:18
2020-07-27T13:18
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
политика
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https://ria.ru/20200726/1574950226.html
4
донбасс
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574443156_0:45:2878:1663_1400x0_80_0_0_ca86755d6bdca9a41def13ecf44cee96.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика