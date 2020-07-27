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В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского
Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, беседа была... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:18
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
украина
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, украина, политика

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и Зеленского

13:18 27.07.2020
12039
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Атмосфера телефонного разговора президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского была конструктивной и деловой, беседа была содержательной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Зеленский в воскресенье позвонил Путину, обсуждалось урегулирование в Донбассе.
"Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным", - сказал Песков журналистам.
Пленарное заседание Госдумы РФ
26 июля, 20:19
В Госдуме прокомментировали разговор Путина и Зеленского
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаПолитика
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