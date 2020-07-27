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Распространение нового коронавируса
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Во Вьетнаме зарегистрировали новый тип коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T19:10
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коронавирус covid-19, коронавирусы, дананг, вьетнам, китай, в мире

Во Вьетнаме зарегистрировали новый тип коронавируса

13:11 27.07.2020 (обновлено: 19:10 27.07.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
БАНГКОК, 27 июл — РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях, где зарегистрированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции за последние пять дней, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране, сообщает в понедельник интернет-портал правительства Вьетнама.
Новый тип вируса, по наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы: он способен к стремительному размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию. Двое из четырех пациентов, у которых заражение было обнаружено в конце прошлой недели, в настоящее время подключены к аппаратам ИВЛ.
До вспышки в Дананге случаи заражения внутри страны во Вьетнаме не регистрировались в течение более трех месяцев.
Проникновение нового типа вируса в центральный регион Вьетнама, где расположен город Дананг, эксперты Министерства здравоохранения страны связывают либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из больниц Дананга, в которой проходят лечение больные COVID-19, сообщает портал.
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Вьетнамское государственное информационное агентство VNA в понедельник сообщает, что в Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля — начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
Агентство также сообщает, что в Дананге задержаны несколько подозреваемых в организации нелегального въезда в страну и город иностранцев, в том числе граждан КНР. Задержанных контрабандистов и их "клиентов", иностранных граждан, нелегально оказавшихся на территории Вьетнама, помещают в изоляцию на территории учреждений временного содержания и тестируют на коронавирус, говорится в сообщении.
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С начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 420 человек, полностью выздоровели 365 человек. Смертей от коронавируса в стране пока не зарегистрировано. Из 420 случаев заболевания 276 — ввозные: инфицированными оказались вьетнамцы, возвращающиеся на родину из-за границы вывозными авиарейсами, и несколько иностранцев, прибывших в страну. До вспышки в Дананге во Вьетнаме не было заражений внутри страны в течение 99 дней.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыДанангВьетнамКитайВ мире
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