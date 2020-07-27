https://ria.ru/20200727/1574977450.html
Осеевский: новая версия портала Госуслуг может появиться уже в этом году
Новая версия портала Госуслуг, позволяющая обрабатывать 100 миллионов запросов в сутки, должна заработать уже в этом году, заявил глава "Ростелекома" Михаил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:09
2020-07-27T13:09
ростелеком
михаил осеевский
технологии
общество
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https://ria.ru/20200708/1574069650.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156205/54/1562055403_0:50:2977:1724_1400x0_80_0_0_c26b2f117e9dd3bfaa961263a3d83cf1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростелеком, михаил осеевский, технологии, общество