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Осеевский: новая версия портала Госуслуг может появиться уже в этом году
Новая версия портала Госуслуг, позволяющая обрабатывать 100 миллионов запросов в сутки, должна заработать уже в этом году, заявил глава "Ростелекома" Михаил... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:09
ростелеком
михаил осеевский
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ростелеком, михаил осеевский, технологии, общество

Осеевский: новая версия портала Госуслуг может появиться уже в этом году

13:09 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент, председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский
Президент, председатель правления ПАО Ростелеком Михаил Осеевский
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент, председатель правления ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Новая версия портала Госуслуг, позволяющая обрабатывать 100 миллионов запросов в сутки, должна заработать уже в этом году, заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Идет активная работа по созданию новой версии портала Госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 миллионов запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Рассчитываем, что уже в этом году, в основном под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает", - сказал Осеевский на заседании ЦИК.
Он отметил последовательное движение "в направлении востребованных и надежных технологий".
Официальный интернет-портал государственных услуг
8 июля, 17:02
Соцсети могут присоединить к системе идентификации портала госуслуг
1303020
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РостелекомМихаил ОсеевскийТехнологииОбщество
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