Осеевский: новая версия портала Госуслуг может появиться уже в этом году

"Идет активная работа по созданию новой версии портала Госуслуг. Поставлена задача увеличить его производительность до 100 миллионов запросов в сутки. Фактически каждый взрослый житель нашей страны сможет коммуницировать с государством по тем или иным вопросам. Рассчитываем, что уже в этом году, в основном под руководством Минкомсвязи и правительства в целом, эта новая версия будет создана и заработает", - сказал Осеевский на заседании ЦИК.