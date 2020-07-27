https://ria.ru/20200727/1574977335.html
В Харьковской области задержали мужчину с боеприпасами
Правоохранители задержали мужчину с пакетом боеприпасов на железнодорожной станции в Харьковской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:08
2020-07-27T13:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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харьковская область, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Правоохранители задержали мужчину с пакетом боеприпасов на железнодорожной станции в Харьковской области
, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины
.
По данным полиции, правоохранители получили информацию, что на железнодорожной станции "Граково" в Харьковской области находится неизвестный мужчина, у него пакет с гранатами. На место выехали полицейские и взрывотехники.
"Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату… Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли боеприпасы и направили на экспертизу. Полицейские решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.