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В Харьковской области задержали мужчину с боеприпасами
Правоохранители задержали мужчину с пакетом боеприпасов на железнодорожной станции в Харьковской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:08
харьковская область
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РИА Новости
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харьковская область, в мире

В Харьковской области задержали мужчину с боеприпасами

13:08 27.07.2020
110
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину с пакетом боеприпасов на железнодорожной станции в Харьковской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, правоохранители получили информацию, что на железнодорожной станции "Граково" в Харьковской области находится неизвестный мужчина, у него пакет с гранатами. На место выехали полицейские и взрывотехники.
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"Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату… Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли боеприпасы и направили на экспертизу. Полицейские решают вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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