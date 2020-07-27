В Харьковской области задержали мужчину с боеприпасами

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину с пакетом боеприпасов на железнодорожной станции в Правоохранители задержали мужчину с пакетом боеприпасов на железнодорожной станции в Харьковской области , сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины

По данным полиции, правоохранители получили информацию, что на железнодорожной станции "Граково" в Харьковской области находится неизвестный мужчина, у него пакет с гранатами. На место выехали полицейские и взрывотехники.

"Мужчина имел при себе патрон калибра 14,5 мм, три гранаты с запалами к ним, сигнальную ракету, подствольную гранату… Мужчина рассказал, что боеприпасы он выкопал в лесополосе неподалеку от родного города", - говорится в сообщении.