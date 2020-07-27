https://ria.ru/20200727/1574977124.html
В Норильске разберут резервуар, из которого разлились нефтепродукты
Резервуар, из которого разлились нефтепродукты, начали разбирать в Норильске, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норильского никеля". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:05
2020-07-27T13:05
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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https://ria.ru/20200727/1574971456.html
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норильск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия