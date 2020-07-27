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В Норильске разберут резервуар, из которого разлились нефтепродукты
Резервуар, из которого разлились нефтепродукты, начали разбирать в Норильске, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норильского никеля". РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:05
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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353
60
разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск, происшествия

В Норильске разберут резервуар, из которого разлились нефтепродукты

13:05 27.07.2020
228
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
© РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 июл – РИА Новости. Резервуар, из которого разлились нефтепродукты, начали разбирать в Норильске, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Норильского никеля".
"Начали разбирать разрушенную емкость на ТЭЦ-3", - сказал собеседник агентства.
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Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ.
Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей (примерно 2,1 миллиарда долларов). "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил, что проведет независимую экспертизу.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)НорильскПроисшествия
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