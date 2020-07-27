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Минприроды внесло два вида китов в список особо охраняемых
Популяции гренландского кита и серого кита были внесены в перечень редких видов, находящихся под угрозой, говорится в сообщении Минприроды РФ. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:04
охотское море
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
общество
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РИА Новости
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353
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охотское море, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Минприроды внесло два вида китов в список особо охраняемых

13:04 27.07.2020
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© РИА Новости / Вера Костамо / Перейти в фотобанкСерый кит
Серый кит
© РИА Новости / Вера Костамо
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Серый кит. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Популяции гренландского кита и серого кита были внесены в перечень редких видов, находящихся под угрозой, говорится в сообщении Минприроды РФ.
"Распоряжением Минприроды России охотоморские популяции серого кита и гренландского кита включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма", входящего в состав национального проекта "Экология", - сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что в ходе реализации федерального проекта будут разработаны требования по проведению коммерческой деятельности в акваториях, являющихся особо важными местами обитания охотоморских популяций серого и гренландского китов, а также приняты стратегии сохранения и программы мониторинга данных видов.
Как ранее уточняли эксперты Международного союза охраны природы, популяция серых китов в Охотском море у берегов Сахалина выросла до 230 особей за 25 лет наблюдений. Гренландский кит охотской популяции считается самым малочисленным из китов. Это совершенно отдельная популяция, которая состоит из около 200 особей.
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Охотское мореМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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