Минприроды внесло два вида китов в список особо охраняемых

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Популяции гренландского кита и серого кита были внесены в перечень редких видов, находящихся под угрозой, говорится в сообщении Минприроды РФ.
"Распоряжением Минприроды России охотоморские популяции серого кита и гренландского кита включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма", входящего в состав национального проекта "Экология", - сказано в сообщении.
В министерстве добавили, что в ходе реализации федерального проекта будут разработаны требования по проведению коммерческой деятельности в акваториях, являющихся особо важными местами обитания охотоморских популяций серого и гренландского китов, а также приняты стратегии сохранения и программы мониторинга данных видов.
Как ранее уточняли эксперты Международного союза охраны природы, популяция серых китов в Охотском море у берегов Сахалина выросла до 230 особей за 25 лет наблюдений. Гренландский кит охотской популяции считается самым малочисленным из китов. Это совершенно отдельная популяция, которая состоит из около 200 особей.