Минприроды внесло два вида китов в список особо охраняемых

"Распоряжением Минприроды России охотоморские популяции серого кита и гренландского кита включены в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма", входящего в состав национального проекта "Экология", - сказано в сообщении.