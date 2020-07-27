https://ria.ru/20200727/1574976668.html
ФСБ предотвратила теракт в Москве
Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:01
2020-07-27T13:58
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
химки
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200723/1574802396.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200722/1574726182.html
Арсений Новиков
Молодцы чекисты!
23174
Anton Darlok
Его спец службам выдал брат. В статье написано. То есть было время спокойно его взять без стрельбы когда он не ожидает. Раз это не получилось, то кто-то из группы захвата крупно налажал. Хорошо, что ошибка не привела к жертвам в группе захвата - ведь была и граната у подозреваемого и автоматическое оружие. Просто, если по сути, это лажа, когда убивают того, кого убивать не планировали.
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московская область (подмосковье)
химки
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве. Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Боевика нейтрализовали ответным огнем.
2020-07-27T13:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), химки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия