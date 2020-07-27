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ФСБ предотвратила теракт в Москве
Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:58
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
химки
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
происшествия
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Молодцы чекисты!
23174
Его спец службам выдал брат. В статье написано. То есть было время спокойно его взять без стрельбы когда он не ожидает. Раз это не получилось, то кто-то из группы захвата крупно налажал. Хорошо, что ошибка не привела к жертвам в группе захвата - ведь была и граната у подозреваемого и автоматическое оружие. Просто, если по сути, это лажа, когда убивают того, кого убивать не планировали.
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112
московская область (подмосковье)
химки
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
В Москве предотвращен теракт. Кадры ФСБ после уничтожения террориста
Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве. Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов. Боевика нейтрализовали ответным огнем.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), химки, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Москве

13:01 27.07.2020 (обновлено: 13:58 27.07.2020)
241560
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Федеральная служба безопасности совместно с МВД и Следственным комитетом пресекла деятельность террористической организации, которая планировала теракт в Москве.
Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей в Химках. Во время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов (по информации СК, он успел сделать пять выстрелов). Боевика нейтрализовали ответным огнем.
Кадры спецоперации ФСБ по задержанию группы исламистов
23 июля, 16:08
ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
На месте происшествия обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одну ручную дистанционную. При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице.
Также в Подмосковье задержали брата убитого. Именно он начал подозревать, что родственник общается с террористами из Сирии, и заявил в полицию. По его словам, за две недели до этого его брат пропал без вести.
Как сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий, пока что уголовное дело возбудили по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Идет розыск возможных соучастников преступления.
Сотрудник ФСБ
22 июля, 16:00
В Нальчике предотвратили теракт против силовиков
140823985321261735
Обсудить 112
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)ХимкиФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы чекисты!
27 июля, 13:02
Арсений Новиков
22069132011089
Его спец службам выдал брат. В статье написано. То есть было время спокойно его взять без стрельбы когда он не ожидает. Раз это не получилось, то кто-то из группы захвата крупно налажал. Хорошо, что ошибка не привела к жертвам в группе захвата - ведь была и граната у подозреваемого и автоматическое оружие. Просто, если по сути, это лажа, когда убивают того, кого убивать не планировали.
27 июля, 13:15
ADAnton Darlok
1048420028
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