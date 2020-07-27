ФСБ предотвратила теракт в Москве

Террорист — приезжий из Центральной Азии — находился в районе заброшенных гаражей вВо время задержания он начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов (по информации СК, он успел сделать пять выстрелов). Боевика нейтрализовали ответным огнем.

На месте происшествия обнаружили автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-l и одну ручную дистанционную. При обыске в арендованной квартире нашли вещественные доказательства того, что преступник был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной в России, и готовил массовый расстрел людей в столице.