В Киеве заявили, что не уменьшат число военных в Донбассе

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Командующий объединенными силами Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что число военных в Донбассе уменьшать не будут после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.

Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

"Количество военнослужащих и представителей силовых структур сектора безопасности уменьшать не будут", - сказал командующий в ответ на вопрос журналистов, будут ли уменьшать количество военнослужащих в Донбассе после вступления в силу допмер.

Он также сообщил, что вооружение и техника остаются в подразделениях украинской армии в Донбассе после вступления в силу допмер, оно готово к использованию.

"Никакого вооружения, оружия никто ни у кого не забирал. Военнослужащие выполняют задания на передней линии и в других местах со своим штатным вооружением. По отведению с линии разграничения - у нас все отведено", - сказал Кравченко. Он также добавил, что техника, которая есть в подразделениях "там и остается готовой к применению в случае необходимости".

Кравченко заявил, что на нарушение перемирия украинские военные будут отвечать "мгновенно и решительно".