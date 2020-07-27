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В Киеве заявили, что не уменьшат число военных в Донбассе
Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что число военных в Донбассе уменьшать не будут после вступления в силу дополнительных мер... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T13:01
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
юрий кравченко
оон
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, юрий кравченко, оон, украина, в мире

В Киеве заявили, что не уменьшат число военных в Донбассе

13:01 27.07.2020
1153
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил, что число военных в Донбассе уменьшать не будут после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня.
Согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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"Количество военнослужащих и представителей силовых структур сектора безопасности уменьшать не будут", - сказал командующий в ответ на вопрос журналистов, будут ли уменьшать количество военнослужащих в Донбассе после вступления в силу допмер.
Он также сообщил, что вооружение и техника остаются в подразделениях украинской армии в Донбассе после вступления в силу допмер, оно готово к использованию.
"Никакого вооружения, оружия никто ни у кого не забирал. Военнослужащие выполняют задания на передней линии и в других местах со своим штатным вооружением. По отведению с линии разграничения - у нас все отведено", - сказал Кравченко. Он также добавил, что техника, которая есть в подразделениях "там и остается готовой к применению в случае необходимости".
Кравченко заявил, что на нарушение перемирия украинские военные будут отвечать "мгновенно и решительно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаЮрий КравченкоООНУкраинаВ мире
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