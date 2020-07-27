https://ria.ru/20200727/1574976558.html
В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит лечение пациента с COVID-19
Лечение одного пациента с коронавирусом в Алтайском крае обходится в сумму от 14 до 180 тысяч рублей, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:59
2020-07-27T12:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дмитрий попов
алтайский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий попов, алтайский край
БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости.
Лечение одного пациента с коронавирусом в Алтайском крае
обходится в сумму от 14 до 180 тысяч рублей, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов
.
"Сумма может достигать 14 тысяч рублей за весь период наблюдения (при амбулаторном лечении - ред.), но при этом для больных с тяжёлыми формами, "ковидными" пневмониями, кому потребовалась лечение в реанимации, в том числе искусственная вентиляция легких, эта сумма может достигать 180 тысяч рублей на одного пациента", - рассказал Попов.
Глава минздрава отметил, что сумма при назначении некоторых лекарств может быть ещё выше. "А при тяжёлом течении используются дорогостоящие лекарственные препараты", - отметил Попов.
Он добавил, что сейчас в Алтайском крае двое детей находятся в тяжёлом состоянии, один (с неподтвержденным COVID-19, но ярко выраженными клиническими проявлениями) - на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего в регионе в тяжёлом состоянии 107 пациентов с коронавирусом, 35 - на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.