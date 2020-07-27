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В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит лечение пациента с COVID-19
Лечение одного пациента с коронавирусом в Алтайском крае обходится в сумму от 14 до 180 тысяч рублей, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:59
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий попов, алтайский край

В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит лечение пациента с COVID-19

12:59 27.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
Врачи обходят пациентов в реанимации городской клинической больницы No 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Лечение одного пациента с коронавирусом в Алтайском крае обходится в сумму от 14 до 180 тысяч рублей, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов.
"Сумма может достигать 14 тысяч рублей за весь период наблюдения (при амбулаторном лечении - ред.), но при этом для больных с тяжёлыми формами, "ковидными" пневмониями, кому потребовалась лечение в реанимации, в том числе искусственная вентиляция легких, эта сумма может достигать 180 тысяч рублей на одного пациента", - рассказал Попов.
Глава минздрава отметил, что сумма при назначении некоторых лекарств может быть ещё выше. "А при тяжёлом течении используются дорогостоящие лекарственные препараты", - отметил Попов.
Он добавил, что сейчас в Алтайском крае двое детей находятся в тяжёлом состоянии, один (с неподтвержденным COVID-19, но ярко выраженными клиническими проявлениями) - на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего в регионе в тяжёлом состоянии 107 пациентов с коронавирусом, 35 - на ИВЛ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПоповАлтайский край
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