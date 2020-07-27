В Алтайском крае подсчитали, сколько стоит лечение пациента с COVID-19

БАРНАУЛ, 27 июл - РИА Новости. Лечение одного пациента с коронавирусом в Лечение одного пациента с коронавирусом в Алтайском крае обходится в сумму от 14 до 180 тысяч рублей, сообщил журналистам глава регионального минздрава Дмитрий Попов

"Сумма может достигать 14 тысяч рублей за весь период наблюдения (при амбулаторном лечении - ред.), но при этом для больных с тяжёлыми формами, "ковидными" пневмониями, кому потребовалась лечение в реанимации, в том числе искусственная вентиляция легких, эта сумма может достигать 180 тысяч рублей на одного пациента", - рассказал Попов.

Глава минздрава отметил, что сумма при назначении некоторых лекарств может быть ещё выше. "А при тяжёлом течении используются дорогостоящие лекарственные препараты", - отметил Попов.

Он добавил, что сейчас в Алтайском крае двое детей находятся в тяжёлом состоянии, один (с неподтвержденным COVID-19, но ярко выраженными клиническими проявлениями) - на аппарате искусственной вентиляции легких. Всего в регионе в тяжёлом состоянии 107 пациентов с коронавирусом, 35 - на ИВЛ.