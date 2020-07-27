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Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП
Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела, сообщил РИА РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:12
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия

Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП

12:57 27.07.2020 (обновлено: 14:12 27.07.2020)
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© АГН "Москва"Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП
© АГН "Москва"
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев.
"Мы направили ходатайство о переносе заседания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах, даты по которым были назначены ранее", — сказал адвокат.
Актер Михаил Ефремов
22 июля, 15:36
Дело Ефремова рассмотрит судья, приговорившая полковника Захарченко
Пашаев уверен, что слушание перенесут, поскольку его нельзя проводить в отсутствие адвоката.
Юрист отметил, что предоставил суду график своих заседаний, чтобы судья смогла спланировать слушания на месяц вперед без накладок и затягивания процесса.
Ранее Пресненский суд Москвы назначил предварительное слушание по этому делу на 29 июля. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.
Актер Михаил Ефремов
23 июля, 17:24
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии "участвовала его машина".
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
19 июля, 12:07
Друг семьи Ефремова рассказал о домашнем аресте актера
53031462
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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