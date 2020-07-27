Адвокат Ефремова попросил перенести заседание по делу о ДТП

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Защита актера Защита актера Михаила Ефремова , обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела, сообщил РИА Новости адвокат Эльман Пашаев

"Мы направили ходатайство о переносе заседания на срок после 5 августа из-за занятости в других процессах, даты по которым были назначены ранее", — сказал адвокат.

Пашаев уверен, что слушание перенесут, поскольку его нельзя проводить в отсутствие адвоката.

Юрист отметил, что предоставил суду график своих заседаний, чтобы судья смогла спланировать слушания на месяц вперед без накладок и затягивания процесса.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил предварительное слушание по этому делу на 29 июля. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, эта стадия процесса проводится судьей единолично в закрытом судебном заседании с участием сторон.

По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.