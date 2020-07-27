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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200727/1574976363.html
В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом
Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 215,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
нагорно-карабахская республика
степанакерт
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, нагорно-карабахская республика, степанакерт, в мире

В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом

12:58 27.07.2020
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Медик клиники во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Медик клиники во время тестирования посетителя на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен за сутки еще у трех жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 215, сообщили в понедельник в минздраве Карабаха.
Ранее карабахские власти продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 12 августа. В воскресенье минздрав непризнанной НКР сообщил о первом случае смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, уточнив, что причиной смерти стала другая болезнь.
Нагорный Карабах
26 июля, 12:23Распространение нового коронавируса
В Карабахе сообщили о первом случае смерти пациента с COVID-19
"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 215 граждан. Выздоровели 153 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 128 жителей, проведены 4774 теста на наличие коронавирусной инфекции.
В ведомстве отметили, что два новых случая коронавируса выявлены в столице Карабаха Степанакерте, еще один - в селе Айгеста Аскеранского района. Состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжелое, десяти - средней тяжести.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,7 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертВ мире
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