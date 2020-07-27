В Карабахе выявили три новых случая заражения коронавирусом

"В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.) COVID-19 подтвержден у 215 граждан. Выздоровели 153 пациента", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. По данным минздрава, на изоляции в республике находятся 128 жителей, проведены 4774 теста на наличие коронавирусной инфекции.