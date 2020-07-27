Рейтинг Зеленского упал до 30 процентов, показал опрос

МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Рейтинг президента Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц снизился до 30,2%, а поддержка сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко выросла до 14,4%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Ранее "Рейтинг" публиковал результаты похожего опроса, проведенного в июне, который показал, что если бы в ближайшее время проводились выборы президента Украины, Зеленского поддержали бы 34,6% жителей страны, 11,4% поддержали бы экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и 11,2% - Юрия Бойко.

"Президентский рейтинг также возглавляет В.Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко - 13,7%", - говорится в презентации опроса, опубликованной в понедельник на сайте "Рейтинга".

Кроме того, лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 9,1% потенциальных избирателей, еще 5,8% поддержали бы бывшего главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко . Поддержка других кандидатов оказалась менее 4%. Еще около 12% опрошенных не определились с кандидатом, за которого будут голосовать.

Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.