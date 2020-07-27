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Рейтинг Зеленского упал до 30 процентов, показал опрос
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц снизился до 30,2%, а поддержка сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:57
игорь смешко
петр порошенко
юрий бойко
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
в мире
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь смешко, петр порошенко, юрий бойко, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире

Рейтинг Зеленского упал до 30 процентов, показал опрос

12:57 27.07.2020
856
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц снизился до 30,2%, а поддержка сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко выросла до 14,4%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Ранее "Рейтинг" публиковал результаты похожего опроса, проведенного в июне, который показал, что если бы в ближайшее время проводились выборы президента Украины, Зеленского поддержали бы 34,6% жителей страны, 11,4% поддержали бы экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко и 11,2% - Юрия Бойко.
"Президентский рейтинг также возглавляет В.Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко - 13,7%", - говорится в презентации опроса, опубликованной в понедельник на сайте "Рейтинга".
Кроме того, лидера фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы поддержать 9,1% потенциальных избирателей, еще 5,8% поддержали бы бывшего главу Службы безопасности Украины Игоря Смешко. Поддержка других кандидатов оказалась менее 4%. Еще около 12% опрошенных не определились с кандидатом, за которого будут голосовать.
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Вчера, 08:00
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Опрос проводился среди жителей Украины во всех областях, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, в форме личного интервью (face-to-face) с 15 по 20 июля. Опрошены 2 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем действующий на тот момент президент Порошенко. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%.
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Игорь СмешкоПетр ПорошенкоЮрий БойкоВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
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