В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки

ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 25 июля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, с 00.00 (совпадает с мск) 26 июля до 00.00 часов 27 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.