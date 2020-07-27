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В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки
Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:56
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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353
60
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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки

12:56 27.07.2020
108
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 27 июл - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не зафиксировало обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 25 июля украинские силовики один раз нарушили режим тишины.
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"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, с 00.00 (совпадает с мск) 26 июля до 00.00 часов 27 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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