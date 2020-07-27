В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков за минувшие сутки

"По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, с 00.00 (совпадает с мск) 26 июля до 00.00 часов 27 июля нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.