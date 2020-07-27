Россия опередила США по поставкам СПГ в Китай, сообщили СМИ

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия в июне опередила Россия в июне опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Китай , пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Россия в июне поставила в КНР 396 тысяч тонн СПГ против 67 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в месячном выражении показатель вырос на 20,7%. Тем временем импорт СПГ из США за июнь составил 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателем за май текущего года. В июне 2019 года США не поставляли СПГ в Китай.

Наибольший объем СПГ за отчетный месяц был импортирован Китаем из Индонезии - 988 тысяч тонн, что в 2,6 раза больше в годовом выражении и в 3,6 раза - в месячном. Общий импорт СПГ в КНР в июне составил 5,79 миллиона тонн, примерно на 29% превысив показатель годичной давности.

Блумберг отмечает, что увеличение импорта из Индонезии в июне связано с тем, что покупатели получали грузы СПГ, поставки которых были отложены из-за пандемии коронавируса в начале года.

При этом импорт трубопроводного газа в КНР в июне оставался низким, уменьшившись по сравнению с маем на 2,7%, до 2,54 миллиона тонн (около 3 миллиардов кубометров). Как отмечает агентство, стоимость трубопроводного газа, привязанная к ценам на нефть, сделала его покупку экономически не выгодной по сравнению со спотовым СПГ, когда нефть подорожала.