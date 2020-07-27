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Россия опередила США по поставкам СПГ в Китай, сообщили СМИ
Россия в июне опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:54
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туркмения
китай
сша
экономика
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РИА Новости
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россия, туркмения, китай, сша, экономика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Китай, сообщили СМИ

12:54 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) в порту Цзянсу Жудун в КНР. Архивное фото
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Россия в июне опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Китай, пишет агентство Блумберг со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.
Россия в июне поставила в КНР 396 тысяч тонн СПГ против 67 тысяч тонн за аналогичный период прошлого года. При этом в месячном выражении показатель вырос на 20,7%. Тем временем импорт СПГ из США за июнь составил 340 тысяч тонн, что на 2,4% больше по сравнению с показателем за май текущего года. В июне 2019 года США не поставляли СПГ в Китай.
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Наибольший объем СПГ за отчетный месяц был импортирован Китаем из Индонезии - 988 тысяч тонн, что в 2,6 раза больше в годовом выражении и в 3,6 раза - в месячном. Общий импорт СПГ в КНР в июне составил 5,79 миллиона тонн, примерно на 29% превысив показатель годичной давности.
Блумберг отмечает, что увеличение импорта из Индонезии в июне связано с тем, что покупатели получали грузы СПГ, поставки которых были отложены из-за пандемии коронавируса в начале года.
При этом импорт трубопроводного газа в КНР в июне оставался низким, уменьшившись по сравнению с маем на 2,7%, до 2,54 миллиона тонн (около 3 миллиардов кубометров). Как отмечает агентство, стоимость трубопроводного газа, привязанная к ценам на нефть, сделала его покупку экономически не выгодной по сравнению со спотовым СПГ, когда нефть подорожала.
Китай в июне импортировал из РФ 215 тысяч тонн трубопроводного газа (примерно 0,26 миллиарда кубов), увеличив поставки по сравнению с маем на 3,8%. Больше всего трубопроводного газа в отчетном месяце было импортировано из Туркмении - 1,61 миллиона тонн (почти 2 миллиарда кубов).
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