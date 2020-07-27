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Возможность двойного голосования на довыборах в Госдуму исключат
Возможность неоднократного голосования при проведении дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах в Госдуму в сентябре будет исключена,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:54
николай булаев
цик рф
госдума рф
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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николай булаев, цик рф, госдума рф, политика

Возможность двойного голосования на довыборах в Госдуму исключат

12:54 27.07.2020
129
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГолосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Возможность неоднократного голосования при проведении дистанционного электронного голосования на дополнительных выборах в Госдуму в сентябре будет исключена, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
"С 29 июля по 8 сентября на портале Госуслуг будет предоставлена возможность избирателям написать заявление. Эти заявления поступают в систему ГАС "Выборы", обрабатываются, затем поступают в ТИК, потом в УИК. Будет два списка избирателей: на исключение с избирательных участков, откуда они выписываются для голосования дистанционно. Это гарантирует, что избиратель находится только в списке одного избирательного участка, в данном случае, в списке на дистанционном голосовании. Это важная технология, которая гарантирует, что двойного голосования не может быть", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Он пояснил, что те, кто выбрал дистанционное электронное голосование, не смогут в единый день голосования прийти на свой участок и отдать голос традиционным способом, отозвать свое заявление можно будет только заранее, не позднее 4 дней до дня голосования.
"Это отличает предлагаемую технологию от процедуры, использованной при проведении общероссийского голосования", - пояснил Булаев.
Ранее Булаев заявил, что электронное дистанционное голосование на довыборах в Госдуму предлагается провести в Курской и Ярославской областях. Соответствующее постановление ЦИК рассматривает на заседании в понедельник.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
2 июля, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
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Николай БулаевЦИК РФГосдума РФПолитика
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