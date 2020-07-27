Возможность двойного голосования на довыборах в Госдуму исключат

"С 29 июля по 8 сентября на портале Госуслуг будет предоставлена возможность избирателям написать заявление. Эти заявления поступают в систему ГАС "Выборы", обрабатываются, затем поступают в ТИК, потом в УИК. Будет два списка избирателей: на исключение с избирательных участков, откуда они выписываются для голосования дистанционно. Это гарантирует, что избиратель находится только в списке одного избирательного участка, в данном случае, в списке на дистанционном голосовании. Это важная технология, которая гарантирует, что двойного голосования не может быть", - сказал Булаев на заседании ЦИК.