В Иране число жертв коронавируса достигло 15 912

ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости. Число жертв Число жертв коронавируса Иране приближается к 16 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2434 новых случая заражения коронавирусом, скончались 212 человек.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 293 606, жертв – 15 912. При этом на данный момент число выздоровевших не менее 255 144.

Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.

Сначала же июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.