https://ria.ru/20200727/1574976082.html
В Иране число жертв коронавируса достигло 15 912
Число жертв коронавируса в Иране приближается к 16 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:53
2020-07-27T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
здоровье - общество
иран
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 27 июл – РИА Новости.
Число жертв коронавируса
в Иране
приближается к 16 тысячам, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие 24 часа удалось выявить 2434 новых случая заражения коронавирусом, скончались 212 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, достигло 293 606, жертв – 15 912. При этом на данный момент число выздоровевших не менее 255 144.
Эпидемиологическая ситуация в Иране развивается скачкообразно: пройдя в конце марта-начале апреля волну заражений (более 3 тысяч случаев в сутки), страна в начале мая фиксировала менее тысячи случаев, после чего ситуация снова стала ухудшаться - в начале июня был установлен новый рекорд заражаемости, побивший мартовский показатель. Вместе с этим в последний месяц значительно возросла смертность - с двухзначных показателей до трехзначных.
Сначала же июля Иран четыре раза обновлял антирекорд по жертвам коронавируса. Максимальный на данный момент показатель - 229 погибших за сутки – был зафиксирован 21 июля.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах. Президент Ирана Хасан Роухани
ранее заявил, что страна переживает вторую волну коронавируса, начавшуюся с середины июня.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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