Психологи определили оптимальное для счастья сочетание работы и отдыха

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Ученые выяснили, что для достижения счастья нужно уметь, фокусируясь на долгосрочных целях, периодически "терять самоконтроль" и выделять время для краткосрочных приятных занятий. Результаты исследования Ученые выяснили, что для достижения счастья нужно уметь, фокусируясь на долгосрочных целях, периодически "терять самоконтроль" и выделять время для краткосрочных приятных занятий. Результаты исследования опубликованы в журнале Personality and Social Psychology Bulletin.

Существует мнение, что внутренний самоконтроль помогает человеку устанавливать приоритет долгосрочных целей над сиюминутными удовольствиями и те, кто хорошо владеет собой, более успешны и счастливы в жизни.

Действительно, люди, которым удается благодаря самообладанию добиться поставленных целей — например, набрать физическую форму, снизить потребление сахара или выучить иностранный язык, — выглядят счастливыми и довольными собой.

Результаты психологического исследования ученых из Цюрихского университета в Швейцарии и Университета Радбауда в Нидерландах показали, что такое же ощущение счастья, как и реализованный самоконтроль, приносит наслаждение краткосрочными приятными занятиями, когда люди не думают о долгосрочных целях.

По мнению ученых, сами по себе отдых на диване, получение удовольствия от вкусной еды или развлечений не приносят радости, если человек продолжает находиться в состоянии внутреннего самоконтроля. Для достижения счастья нужно периодически переходить в состояние, которое авторы называют гедонизмом.

"Конечно, самоконтроль важен, — приводятся в пресс-релизе слова первого автора исследования Катарины Бернекер (Katharina Bernecker), мотивационного психолога из Цюрихского университета. — Но нужно уделять столько же внимания гедонизму, или краткосрочному удовольствию. Способность испытывать удовольствие или наслаждение, не отвлекаясь навязчивыми мыслями, способствует счастливой и удовлетворенной жизни по меньшей мере так же, как и успешный самоконтроль".

Ученые разработали опросник, по которому оценивали уровень гедонизма респондентов — способности получать краткосрочные удовольствия без ущерба для удовлетворения своих насущных потребностей. Они пытались понять, какое место занимает гедонизм в их жизни и как это связано с их благополучием.

Оказалось, что те, кто больше времени уделяет отдыху, но отвлекается навязчивыми мыслями о том, что они должны сделать вместо этого, менее счастливы, чем те, кто выделяет на отдых меньше времени, но в моменты отдыха не думает ни о чем. Кроме всего прочего, последние меньше подвержены тревоге, печали и стрессу, поэтому они зачастую более успешны и в долгосрочных начинаниях.

"Например, лежа на диване, вы можете продолжать думать о спорте, которым вы в это время не занимаетесь, — говорит второй автор статьи Даниэла Беккер (Daniela Becker) из Института наук о поведении Университета Радбауда. — Эти мысли о противоречащих отдыху долгосрочных целях подрывают возможность расслабиться".

К сожалению, если просто больше лежать на диване, есть вкусной еды и ходить в паб с друзьями, даже не думая ни о чем, автоматически счастливее не станешь, отмечают авторы.

"Гедонистические и долгосрочные цели не должны противоречить друг другу, — подчеркивает Бернекер. — Наши исследования показывают, что и те и другие важны и дополняют друг друга в достижении благополучия и здоровья. Важно найти правильный баланс в повседневной жизни".

А для этого, по мнению ученых, нужно научиться планировать свой отдых и освобождать себя на время отдыха от прочих забот и мыслей.

"Всегда считалось, что гедонизм, в отличие от самоконтроля, является более легким вариантом получения удовольствия, — продолжает Бернекер. — На самом деле наслаждаться гедонистическим выбором не так просто из-за отвлекающих мыслей".