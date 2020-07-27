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Украинский вице-премьер отверг возможность ВТС с Россией
Никакого военно-технического сотрудничества между Украиной и РФ быть не может, заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:51
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россия, украина, в мире

Украинский вице-премьер отверг возможность ВТС с Россией

12:51 27.07.2020
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© РИА Новости / СтрингерЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Никакого военно-технического сотрудничества между Украиной и РФ быть не может, заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Кабинет министров Украины создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Уруским на прошлой неделе.
"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, потому что в России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества", - сказал Уруский в интервью интернет-изданию LB.ua.
По его мнению, украинские власти еще с 2014 года должны были внедрять программу импортозамещения, чтобы она стала составной частью программы реформирования оборонно-промышленного комплекса.
"Понятно, что государство не может взять на себя все вопросы импортозамещения. Но определить стратегические моменты мы должны. А менеджмент, каждое предприятие должно искать европейский рынок, американский рынок, азиатский рынок. Мир на одной стране клином не сошелся", - добавил Уруский.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
14 июля, 15:47
Раде повторно предложили назначить Олега Уруского вице-премьером
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