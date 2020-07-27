https://ria.ru/20200727/1574975968.html
Украинский вице-премьер отверг возможность ВТС с Россией
Никакого военно-технического сотрудничества между Украиной и РФ быть не может, заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:51
2020-07-27T12:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
КИЕВ, 27 июл – РИА Новости.
Никакого военно-технического сотрудничества между Украиной
и РФ быть не может, заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский
.
Кабинет министров Украины создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Уруским на прошлой неделе.
"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, потому что в России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества", - сказал Уруский в интервью интернет-изданию LB.ua.
По его мнению, украинские власти еще с 2014 года должны были внедрять программу импортозамещения, чтобы она стала составной частью программы реформирования оборонно-промышленного комплекса.
"Понятно, что государство не может взять на себя все вопросы импортозамещения. Но определить стратегические моменты мы должны. А менеджмент, каждое предприятие должно искать европейский рынок, американский рынок, азиатский рынок. Мир на одной стране клином не сошелся", - добавил Уруский.