Украинский вице-премьер отверг возможность ВТС с Россией

КИЕВ, 27 июл – РИА Новости. Никакого военно-технического сотрудничества между Никакого военно-технического сотрудничества между Украиной и РФ быть не может, заявил вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский

Кабинет министров Украины создал министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности во главе с Уруским на прошлой неделе.

"Моя позиция однозначна: сейчас никакого сотрудничества с Российской Федерацией быть не может в принципе. На самом деле я еще в 1990-х об этом говорил, потому что в России была четкая программа отстранения Украины от кооперации военно-технического сотрудничества", - сказал Уруский в интервью интернет-изданию LB.ua.

По его мнению, украинские власти еще с 2014 года должны были внедрять программу импортозамещения, чтобы она стала составной частью программы реформирования оборонно-промышленного комплекса.