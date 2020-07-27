В Ингушетии привлекли к ответственности стрелявшего в воздух из автомата

НАЛЬЧИК, 27 июл – РИА Новости. Сотрудники полиции Сотрудники полиции Ингушетии задержали и привлекли к административной ответственности местного жителя, стрелявшего в воздух из охолощенного автомата во время езды на автомобиле с подложными номерами, сообщает региональное МВД.

"Днем в воскресенье в дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району поступило телефонное сообщение о том, что по федеральной автодороге "Кавказ" в районе села Яндаре движется автомашина "ВАЗ-21115", из которой производится бесцельная стрельба из автоматического оружия", - говорится в сообщении.

В ходе реализации плана "Перехват" сотрудниками полиции данный автомобиль, который оказался с подложными номерами, был задержан, за его рулем находился 24-летний житель села Плиево.

"В салоне "ВАЗа" обнаружен и изъят автомат Калашникова (предположительно, охолощенный) с одним магазином, снаряженным тремя патронами. Изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр", - уточняет МВД.