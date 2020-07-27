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В Минкомсвязи оценили востребованность дистанционного голосования
Сервис электронного дистанционного голосования будет востребован на дополнительных выборах в Госдуму в сентябре, заявил министр цифрового развития, связи и... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:49
2020-07-27T12:49
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максут шадаев
николай булаев
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политика
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РИА Новости
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россия, максут шадаев, николай булаев, госдума рф, политика
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости.
Сервис электронного дистанционного голосования будет востребован на дополнительных выборах в Госдуму
в сентябре, заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
.
"Недавно прошедшее голосование по поправкам в конституцию позволило нам во многом обкатать дистанционное электронное голосование, и те цифры, тот объем пользователей, которые выбрали дистанционное электронное голосование, показал, что эта технология является супервостребованной, мы видим, что особых организационно-технических проблем не было. Можно с уверенностью говорить о том, что мы вместе с ЦИК готовы это использовать на выборах традиционных", - сказал Шадаев на заседании Центризибркома в понедельник.
Он добавил, что электронное дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам в сентябре этого года пройдет в двух регионах, где 62% избирателей округов имеют подтвержденные учетные записи на портале Госуслуг.
"Поэтому сервис дистанционного голосования точно будет востребован на предстоящих выборах", - добавил он.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.
Электронное дистанционное голосование на допвыборах в Госдуму предлагается провести в Курской и Ярославской областях, заявил ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев
. Соответствующее постановление ЦИК рассматривает на заседании в понедельник.