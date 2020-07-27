В Минкомсвязи оценили востребованность дистанционного голосования

"Недавно прошедшее голосование по поправкам в конституцию позволило нам во многом обкатать дистанционное электронное голосование, и те цифры, тот объем пользователей, которые выбрали дистанционное электронное голосование, показал, что эта технология является супервостребованной, мы видим, что особых организационно-технических проблем не было. Можно с уверенностью говорить о том, что мы вместе с ЦИК готовы это использовать на выборах традиционных", - сказал Шадаев на заседании Центризибркома в понедельник.