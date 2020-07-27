https://ria.ru/20200727/1574975337.html
Мемориал "Скорбящая мать" в Ростовской области отремонтируют к октябрю
Реконструкция мемориала "Скорбящая мать" в Чертковском районе Ростовской области, где в братской могиле похоронены 638 воинов, завершится к октябрю 2020 года,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:42
2020-07-27T12:42
ростовская область
чертковский район
ростовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:28:3072:1755_1400x0_80_0_0_214b964f3250543f8891d71f9ba11c5e.jpg
https://ria.ru/20200508/1571153411.html
чертковский район
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:28:3072:1755_1400x0_80_0_0_214b964f3250543f8891d71f9ba11c5e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_29cd0521f9ec4d7c5a28d15a4420edf6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_273:0:2321:2048_1400x0_80_0_0_a9dddcff152226df5f9c38cac874cb51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чертковский район, ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости.
Реконструкция мемориала "Скорбящая мать" в Чертковском районе Ростовской области
, где в братской могиле похоронены 638 воинов, завершится к октябрю 2020 года, сообщает правительство региона.
Памятник солдатам, погибшим при освобождении села Манькова Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, был установлен в 1954 году. Позже там установили стену памяти и фигуру скорбящей матери.
"В этом комплексе захоронено почти 700 бойцов Красной армии, которые погибли при освобождении села Манькова. Объект важный и нужный, особенно в год 75-летия Победы. Нет никаких сомнений, что все будет законченно качественно и в срок", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева.
По данным исполняющей обязанности главы администрации Маньковского сельского поселения Юлии Лядевой, до настоящего времени капитальный ремонт мемориального комплекса не проводился, но в этом была острая необходимость: железобетонная статуя скорбящей матери разрушилась, начали отваливаться плиты.
В конце апреля текущего года власти заключили с ООО "Мемориал" контакт стоимостью 17,6 миллиона рублей на ремонт комплекса. "Ремонт должны завершить до 1 октября", - уточнила Лядева.
К настоящему времени специалисты уже разобрали кирпичные стены, железобетонный фундамент и бетонные конструкции, а также построили основание под фундамент и железобетонные стены. Позже здесь планируется установить плиты с нанесенными фамилиями погибших, бронзовую статую "Скорбящая мать" и звезду вечного огня. Кроме того, в августе вокруг памятника будет уложена брусчатка, установлены скамейки и фонари, а также высажены деревья.