Мемориал "Скорбящая мать" в Ростовской области отремонтируют к октябрю

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Реконструкция мемориала "Скорбящая мать" в Реконструкция мемориала "Скорбящая мать" в Чертковском районе Ростовской области , где в братской могиле похоронены 638 воинов, завершится к октябрю 2020 года, сообщает правительство региона.

Памятник солдатам, погибшим при освобождении села Манькова Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, был установлен в 1954 году. Позже там установили стену памяти и фигуру скорбящей матери.

"В этом комплексе захоронено почти 700 бойцов Красной армии, которые погибли при освобождении села Манькова. Объект важный и нужный, особенно в год 75-летия Победы. Нет никаких сомнений, что все будет законченно качественно и в срок", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева.

По данным исполняющей обязанности главы администрации Маньковского сельского поселения Юлии Лядевой, до настоящего времени капитальный ремонт мемориального комплекса не проводился, но в этом была острая необходимость: железобетонная статуя скорбящей матери разрушилась, начали отваливаться плиты.

В конце апреля текущего года власти заключили с ООО "Мемориал" контакт стоимостью 17,6 миллиона рублей на ремонт комплекса. "Ремонт должны завершить до 1 октября", - уточнила Лядева.