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Мемориал "Скорбящая мать" в Ростовской области отремонтируют к октябрю
Реконструкция мемориала "Скорбящая мать" в Чертковском районе Ростовской области, где в братской могиле похоронены 638 воинов, завершится к октябрю 2020 года,... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:42
ростовская область
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чертковский район, ростовская область, общество

Мемориал "Скорбящая мать" в Ростовской области отремонтируют к октябрю

12:42 27.07.2020
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© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июл – РИА Новости. Реконструкция мемориала "Скорбящая мать" в Чертковском районе Ростовской области, где в братской могиле похоронены 638 воинов, завершится к октябрю 2020 года, сообщает правительство региона.
Памятник солдатам, погибшим при освобождении села Манькова Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, был установлен в 1954 году. Позже там установили стену памяти и фигуру скорбящей матери.
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"В этом комплексе захоронено почти 700 бойцов Красной армии, которые погибли при освобождении села Манькова. Объект важный и нужный, особенно в год 75-летия Победы. Нет никаких сомнений, что все будет законченно качественно и в срок", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области Михаила Корнеева.
По данным исполняющей обязанности главы администрации Маньковского сельского поселения Юлии Лядевой, до настоящего времени капитальный ремонт мемориального комплекса не проводился, но в этом была острая необходимость: железобетонная статуя скорбящей матери разрушилась, начали отваливаться плиты.
В конце апреля текущего года власти заключили с ООО "Мемориал" контакт стоимостью 17,6 миллиона рублей на ремонт комплекса. "Ремонт должны завершить до 1 октября", - уточнила Лядева.
К настоящему времени специалисты уже разобрали кирпичные стены, железобетонный фундамент и бетонные конструкции, а также построили основание под фундамент и железобетонные стены. Позже здесь планируется установить плиты с нанесенными фамилиями погибших, бронзовую статую "Скорбящая мать" и звезду вечного огня. Кроме того, в августе вокруг памятника будет уложена брусчатка, установлены скамейки и фонари, а также высажены деревья.
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Ростовская областьЧертковский районРостовская областьОбщество
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