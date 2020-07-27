https://ria.ru/20200727/1574975102.html
При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:39
2020-07-27T14:34
волгоградская область
среднеахтубинский район
происшествия
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волгоградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоградская область, среднеахтубинский район, происшествия