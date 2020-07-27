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При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек
Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T14:34
волгоградская область
среднеахтубинский район
происшествия
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волгоградская область
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353
60
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волгоградская область, среднеахтубинский район, происшествия

При падении автомобиля в канал под Волгоградом умерли пять человек

12:39 27.07.2020 (обновлено: 14:34 27.07.2020)
41657
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской областиДТП в Среднеахтубинском районе
ДТП в Среднеахтубинском районе
© Фото : пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области
ВОЛГОГРАД, 27 июл - РИА Новости. Водитель Renault Logan не справился с управлением и съехал в оросительный канал в Волгоградской области, пять человек в машине погибли, сообщили журналистам в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации ведомства, в понедельник в полицию сообщили о том, что в оросительном канале возле поселка Верхнепогромное Среднеахтубинского района обнаружен Renault Logan со следами ДТП.
"В ходе выезда и осмотра полицейскими в салоне были обнаружены тела пятерых человек: трех женщин и двоих мужчин. По предварительной информации, в утренние часы водитель не справился с управлением и допустил съезд в канал", - сообщили в полиции.
На месте происшествия работает следственная группа.
Сотрудник полиции
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