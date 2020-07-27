В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,6 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3578 случаев заражения коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.

"По результатам исследований выявлено 3605 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели всего 2817 человека", - говорится в сообщении.

По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 185 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 63, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7847 человек, остается под наблюдением 389 человек, в том числе 204 – в условиях самоизоляции на дому.