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В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,6 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса

12:40 27.07.2020
84
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости. Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,6 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3578 случаев заражения коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3605 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели всего 2817 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 185 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 63, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7847 человек, остается под наблюдением 389 человек, в том числе 204 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
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