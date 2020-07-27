https://ria.ru/20200727/1574975012.html
В Ингушетии рассказали о новых случаях коронавируса
Общее число выявленных случаев коронавируса в Ингушетии составило более 3,6 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:40
2020-07-27T12:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1400x0_80_0_0_8cddfe5a4607f6c451191052798b94e1.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 27 июл - РИА Новости.
Общее число выявленных случаев коронавируса
в Ингушетии составило более 3,6 тысячи, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 3578 случаев заражения коронавирусом, скончались 73 человека, в том числе муфтий республики.
"По результатам исследований выявлено 3605 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки – 27. Выздоровели всего 2817 человека", - говорится в сообщении.
По данным штаба, всего в регионе госпитализированы 185 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 63, из них 27 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая четырех человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7847 человек, остается под наблюдением 389 человек, в том числе 204 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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