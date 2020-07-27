ЦИК назвал регионы, где в сентябре может пройти электронное голосование

"Будут использованы возможности портала Госуслуг, будут предоставлены возможности тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, проголосовать дистанционно, если у них такое желание будет. Число подтвержденных учетных записей сегодня в Курской области 294 тысячи, в Ярославской - 295 тысяч, они будут сопоставлены с системой ГАС "Выборы", и мы получим точные списки избирателей", - сказал Булаев на заседании ЦИК.