ЦИК назвал регионы, где в сентябре может пройти электронное голосование

МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы предлагается провести в Курской и Ярославской областях, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Соответствующее постановление ЦИК рассматривает на заседании в понедельник.
"Провести дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года в одномандатных избирательных округах Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ №110 и Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ №194", - говорится в документе.
"Будут использованы возможности портала Госуслуг, будут предоставлены возможности тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, проголосовать дистанционно, если у них такое желание будет. Число подтвержденных учетных записей сегодня в Курской области 294 тысячи, в Ярославской - 295 тысяч, они будут сопоставлены с системой ГАС "Выборы", и мы получим точные списки избирателей", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Дистанционное голосование на дополнительных выборах в Госдуму пройдет с 8 часов по московскому времени 11 сентября до 20 часов по московскому времени 13 сентября 2020 года. Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании избиратели смогут с 29 июля по 8 сентября.
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на сентябрьских выборах пройдет в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.