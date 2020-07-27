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ЦИК назвал регионы, где в сентябре может пройти электронное голосование
Электронное дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы предлагается провести в Курской и Ярославской областях, заявил заместитель... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:36
николай булаев
цик рф
госдума рф
курская область
ярославская область
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1
курская область
ярославская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай булаев, цик рф, госдума рф, курская область, ярославская область

ЦИК назвал регионы, где в сентябре может пройти электронное голосование

12:36 27.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГерб Центральной избирательной комиссии РФ
Герб Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июл - РИА Новости. Электронное дистанционное голосование на дополнительных выборах депутатов Госдумы предлагается провести в Курской и Ярославской областях, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Соответствующее постановление ЦИК рассматривает на заседании в понедельник.
"Провести дистанционное электронное голосование на дополнительных выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва по одномандатным избирательным округам 13 сентября 2020 года в одномандатных избирательных округах Курская область - Сеймский одномандатный избирательный округ №110 и Ярославская область - Ярославский одномандатный избирательный округ №194", - говорится в документе.
"Будут использованы возможности портала Госуслуг, будут предоставлены возможности тем избирателям, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, проголосовать дистанционно, если у них такое желание будет. Число подтвержденных учетных записей сегодня в Курской области 294 тысячи, в Ярославской - 295 тысяч, они будут сопоставлены с системой ГАС "Выборы", и мы получим точные списки избирателей", - сказал Булаев на заседании ЦИК.
Дистанционное голосование на дополнительных выборах в Госдуму пройдет с 8 часов по московскому времени 11 сентября до 20 часов по московскому времени 13 сентября 2020 года. Подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании избиратели смогут с 29 июля по 8 сентября.
Мужчина голосует на выборах в единый день голосования на избирательном участке
9 июня, 12:15Единый день голосования
В ЦИК рассказали о выборах, запланированных на единый день голосования
Дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам пройдут в единый день голосования в Курской, Ярославской и Пензенской областях, а также в Татарстане. Согласно утвержденному ЦИК списку, 13 политическим партиям для выдвижения кандидата не требуется собирать подписи избирателей.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что досрочное голосование на сентябрьских выборах пройдет в течение двух предшествующих дней - 11 и 12 сентября.
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Николай БулаевЦИК РФГосдума РФКурская областьЯрославская область
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