https://ria.ru/20200727/1574974795.html
На Украине заявили о планах построить завод по производству водорода
Министерство энергетики Украины рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС, заявила и.о. главы... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:34
2020-07-27T12:34
энергоатом
украина
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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энергоатом, украина, экономика
КИЕВ, 27 июл - РИА Новости. Министерство энергетики Украины
рассматривает возможность постройки в стране завода по производству водорода, чтобы экспортировать его в ЕС, заявила и.о. главы ведомства Ольга Буславец в понедельник.
"Я на сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос по постройке завода по производству водорода, который сегодня в тренде и может быть очень хорошим проектом для того, чтобы экспортировать (водород – ред.) в Европу. Этот вопрос сегодня обрабатывается в министерстве", - заявила Буславец в ходе пресс-конференции.
Она также сказала, что ведомство занимается поиском рынка для дополнительного сбыта электроэнергии.
Ранее минэнерго Украины сообщило, что совместно с компанией "Энергоатом
" рассматривает возможность майнинга криптовалюты, в частности, создания центров обработки данных, такие меры должны помочь сохранить нагрузки на атомные электростанции страны в условиях профицита атомной генерации.
Ранее компания "Энергоатом" объявила о начале экспорта произведенной украинскими АЭС электроэнергии в Белоруссию, подача началась в ночь на 22 июля.