На Украине заявили о планах построить завод по производству водорода

"Я на сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос по постройке завода по производству водорода, который сегодня в тренде и может быть очень хорошим проектом для того, чтобы экспортировать (водород – ред.) в Европу. Этот вопрос сегодня обрабатывается в министерстве", - заявила Буславец в ходе пресс-конференции.