Минздрав Ливана рекомендовал закрыть страну на две недели из-за COVID-19

БЕЙРУТ, 27 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения Ливана выступило с рекомендацией закрыть полностью страну сроком на две недели из-за ежесуточного прироста количества зараженных коронавирусом

"Мы рекомендовали закрыть страну на две недели, за исключением аэропорта", - цитирует слова министра здравоохранения Хамеда Хасана ливанское национальное агентство NNA

Хасан отметил, что сейчас самое неподходящее время "сдаваться" в борьбе с пандемией, и необходимо ужесточить меры по борьбе с распространением с коронавирусом.

В связи с отказом ряда больниц принимать пациентов, государственная больница имени Рафика Харири будет переведена в усиленный круглосуточный режим работы.

Минздрав Ливана также распорядился в понедельник запретить посещение всех больных, находящихся в стационаре, с целью минимизировать контакт с возможными носителями коронавируса в медицинских учреждениях.

В Ливане в июле резко выросла ежедневная статистка по новым случаям заражения вирусом COVID-19. За минувшие сутки, по данным минздрава, было выявлено 168 новых случаев, днем ранее - 175. По некоторым данным, резкий рост больных связан с открытием в начале июля международного аэропорта, однако местные власти неоднократно заявляли, что негативная статистка - результат безответственного поведения граждан, которые не соблюдают элементарные условия по защите себя и окружающих.

Всего в Ливане зафиксированы 3764 случая заражения на сегодняшний день.

Ливанские власти в начале марта объявили о введении режима гражданской мобилизации, который продолжался до начала июля. В рамках превентивных мер первые три месяца были закрыты практически все государственные и частные предприятия, рестораны, пляжи и туристические объекты во всех городах страны действовал комендантский в темное время суток. С конца апреля началась по этапная отмена ограничений. Еще в июне средний прирост в сутки по стране не превышал 10-15 человек.