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Минздрав Ливана рекомендовал закрыть страну на две недели из-за COVID-19
Министерство здравоохранения Ливана выступило с рекомендацией закрыть полностью страну сроком на две недели из-за ежесуточного прироста количества зараженных... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:33
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ливан, в мире

Минздрав Ливана рекомендовал закрыть страну на две недели из-за COVID-19

12:33 27.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
БЕЙРУТ, 27 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ливана выступило с рекомендацией закрыть полностью страну сроком на две недели из-за ежесуточного прироста количества зараженных коронавирусом.
"Мы рекомендовали закрыть страну на две недели, за исключением аэропорта", - цитирует слова министра здравоохранения Хамеда Хасана ливанское национальное агентство NNA.
Хасан отметил, что сейчас самое неподходящее время "сдаваться" в борьбе с пандемией, и необходимо ужесточить меры по борьбе с распространением с коронавирусом.
В связи с отказом ряда больниц принимать пациентов, государственная больница имени Рафика Харири будет переведена в усиленный круглосуточный режим работы.
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Минздрав Ливана также распорядился в понедельник запретить посещение всех больных, находящихся в стационаре, с целью минимизировать контакт с возможными носителями коронавируса в медицинских учреждениях.
В Ливане в июле резко выросла ежедневная статистка по новым случаям заражения вирусом COVID-19. За минувшие сутки, по данным минздрава, было выявлено 168 новых случаев, днем ранее - 175. По некоторым данным, резкий рост больных связан с открытием в начале июля международного аэропорта, однако местные власти неоднократно заявляли, что негативная статистка - результат безответственного поведения граждан, которые не соблюдают элементарные условия по защите себя и окружающих.
Всего в Ливане зафиксированы 3764 случая заражения на сегодняшний день.
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Ливанские власти в начале марта объявили о введении режима гражданской мобилизации, который продолжался до начала июля. В рамках превентивных мер первые три месяца были закрыты практически все государственные и частные предприятия, рестораны, пляжи и туристические объекты во всех городах страны действовал комендантский в темное время суток. С конца апреля началась по этапная отмена ограничений. Еще в июне средний прирост в сутки по стране не превышал 10-15 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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