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Туроператоры массово переносят туры в закрытые страны на август
Туры в Грецию, Болгарию, Индию и другие страны, с которыми Россия пока не восстановила авиасообщение, переносятся с сохранением параметров и без доплаты на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:34
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, туризм, туры, авиабилеты, новости - туризм, вьетнам, болгария, испания

Туроператоры массово переносят туры в закрытые страны на август

12:34 27.07.2020
1827
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
Отдыхающие возле Международного аэропорта Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 июл – РИА Новости. Туры в Грецию, Болгарию, Индию и другие страны, с которыми Россия пока не восстановила авиасообщение, переносятся с сохранением параметров и без доплаты на более поздний срок, сообщает Tourprom.
В списке направлений также есть Вьетнам, Марокко, Кипр, Тунис, Испания, ОАЭ, Хорватия, Шри-Ланка и Черногория.
Туроператоры предлагают перенести поездки с теми же основными параметрами и без доплаты. Сохраняется количество ночей, город вылета, отель, размещение, а также число туристов. Предложением могут воспользоваться путешественники с пакетными турами, которые должны были лететь чартерными рейсами по 18 направлениям. На неполные бронирования, туры внутри России и по другим направлениям с учетом регулярного рейса возможность переноса не распространяется.
Важно знать, что по переносимым "чартерным" турам невозможен возврат средств. Можно перенести отдых на более поздние сроки без каких-либо доплат. С турами на "регулярке" фактически понесенные расходы рассчитывают отдельно.
Пассажиры проходят паспортный контроль в международном аэропорту Внуково
14 июля, 08:00Туризм
За границу — по списку: когда и куда смогут улететь российские туристы
340120
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