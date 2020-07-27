Туроператоры массово переносят туры в закрытые страны на август

Туроператоры предлагают перенести поездки с теми же основными параметрами и без доплаты. Сохраняется количество ночей, город вылета, отель, размещение, а также число туристов. Предложением могут воспользоваться путешественники с пакетными турами, которые должны были лететь чартерными рейсами по 18 направлениям. На неполные бронирования, туры внутри России и по другим направлениям с учетом регулярного рейса возможность переноса не распространяется.