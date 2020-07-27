https://ria.ru/20200727/1574974632.html
Туроператоры массово переносят туры в закрытые страны на август
Туры в Грецию, Болгарию, Индию и другие страны, с которыми Россия пока не восстановила авиасообщение, переносятся с сохранением параметров и без доплаты на... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:34
2020-07-27T12:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туры, авиабилеты, новости - туризм, вьетнам, болгария, испания
МОСКВА, 27 июл – РИА Новости.
Туры в Грецию, Болгарию, Индию и другие страны, с которыми Россия пока не восстановила авиасообщение, переносятся с сохранением параметров и без доплаты на более поздний срок, сообщает
Tourprom.
В списке направлений также есть Вьетнам, Марокко, Кипр, Тунис, Испания, ОАЭ, Хорватия, Шри-Ланка и Черногория.
Туроператоры предлагают перенести поездки с теми же основными параметрами и без доплаты. Сохраняется количество ночей, город вылета, отель, размещение, а также число туристов. Предложением могут воспользоваться путешественники с пакетными турами, которые должны были лететь чартерными рейсами по 18 направлениям. На неполные бронирования, туры внутри России и по другим направлениям с учетом регулярного рейса возможность переноса не распространяется.
Важно знать, что по переносимым "чартерным" турам невозможен возврат средств. Можно перенести отдых на более поздние сроки без каких-либо доплат. С турами на "регулярке" фактически понесенные расходы рассчитывают отдельно.