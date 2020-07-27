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Под Вологдой мужчина и его сын утонули в реке
Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина с 13-летним сыном утонули в реке в Великоустюгском районе Вологодской области, сообщает... РИА Новости, 27.07.2020
2020-07-27T12:28
великоустюгский район
вологодская область
происшествия
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великоустюгский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
великоустюгский район, вологодская область, происшествия

Под Вологдой мужчина и его сын утонули в реке

12:28 27.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи на улице Москвы
Машина скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи на улице Москвы. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина с 13-летним сыном утонули в реке в Великоустюгском районе Вологодской области, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в воскресенье 47-летний мужчина с сыном, супругой и родственницей отдыхали на даче в деревне Пайкино. Около 19 часов глава семьи пошел купаться, а сын остался на берегу реки Стрига. Мать ребенка, которая отлучилась на несколько минут, по возвращении не обнаружила на берегу ни супруга, ни сына.
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"Сегодня тела утонувших мужчины и подростка обнаружены в воде в месте купания. Следователи работают на месте происшествия. Телесных повреждений у погибших не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти обоих", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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