Под Вологдой мужчина и его сын утонули в реке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как мужчина с 13-летним сыном утонули в реке в Великоустюгском районе Вологодской области, сообщает СУСК РФ по региону.
По данным следствия, в воскресенье 47-летний мужчина с сыном, супругой и родственницей отдыхали на даче в деревне Пайкино. Около 19 часов глава семьи пошел купаться, а сын остался на берегу реки Стрига. Мать ребенка, которая отлучилась на несколько минут, по возвращении не обнаружила на берегу ни супруга, ни сына.
"Сегодня тела утонувших мужчины и подростка обнаружены в воде в месте купания. Следователи работают на месте происшествия. Телесных повреждений у погибших не обнаружено. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти обоих", - говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
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