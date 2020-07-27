Под Вологдой мужчина и его сын утонули в реке

По данным следствия, в воскресенье 47-летний мужчина с сыном, супругой и родственницей отдыхали на даче в деревне Пайкино. Около 19 часов глава семьи пошел купаться, а сын остался на берегу реки Стрига. Мать ребенка, которая отлучилась на несколько минут, по возвращении не обнаружила на берегу ни супруга, ни сына.